Jsem neskutečně šťastný, rozplýval se dojatý Kornfeil. V Brně si splnil svůj sen

před 24 minutami

Jakub Kornfeil uhájil v závodě Moto3 třetí místo a poprvé v kariéře se před domácími fanoušky postavil na stupně vítězů závodu mistrovství světa.

Brno - I když v závodě několikrát vedl, byl Jakub Kornfeil z konečného třetího místa v závodě Moto3 ve Velké ceně České republiky v Brně nadšený. "Jsem neskutečně šťastný, jak tento víkend vyšel, protože za všechnu tu podporu si to všichni zaslouží. Moc díky všem, co drželi palce. Atmosféra byla nepopsatelná a můžu říct, že tato chvíle je opravdu splněný sen," řekl spokojený motocyklový závodník.

Úvod domácí Grand Prix mu vyšel nejlépe, jak mohl. Kornfeil výborně odstartoval a držel se první kola v čele. Po čtyřech kolech se na něj ale dotáhli soupeři a začala bitva o vysněné domácí zlato.

"Měl jsem super start. Chvíli jsem se držel na čele, ale ujet nebylo možné. Ve skupině jsme pak neskutečně bojovali. Bylo to hrozně těsné, proběhlo tam několik kontaktů," popsal první část závodu jezdec týmu Redox Prüstel GP.

Pak přišel malý útlum a pád až na osmou příčku. Za několik málo okruhů byl však vyhlášený bojovník zpět a do posledního kola Velké ceny dokonce najížděl znovu jako lídr. Jenže Fabio DiGiannantonio, Aron Canet, Enea Bastianinia další soupeři z čelní skupiny byli také hladoví po vítězství.

Ital DiGiannatonio se ujal vedení, Canet ze Španělska ho následoval a Kornfeil se těsně pral s Gabrielem Rodrigem o bronz. Ve výjezdu z populární "Schwantzovky" měl co dělat, aby se před 21letým Argentincem udržel. To se mu podařilo, a v cíli tak mohl slavit výborné třetí místo.

"Tempo DiGiannantonia bylo neskutečné a udržet se s ním šlo jen velmi těžce. Canet letěl za ním a ve třetím úseku jsem měl co dělat, abych za sebou udržet Rodriga. Nakonec se to podařilo a v průjezdu esíčkem do kopce jsem si vybudoval menší náskok. Vyšlo to!" dodal šťastný Kornfeil, který se 77 body poskočil na šesté místo průběžného hodnocení světového šampionátu Moto3.