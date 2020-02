Fenomén MotoGP Márquez se upsal Hondě do roku 2024

Stav předsedy KSČM Vojtěcha Filipa se po středečním infarktu a následném kardiologickém zákroku zlepšuje. Všeobecnou fakultní nemocnici na pražském Karlově náměstí ale ve čtvrtek ještě neopustí, řekla mluvčí nemocnice Marie Heřmánková.

Pokud se nic nezmění, mohl by podle ní Filip hospitalizaci ukončit v pátek. Lékaři Filipův infarkt zachytili v časném stadiu. Ve středu uvedli, že to dává pacientovi naději na časné propuštění do domácí péče. Pětašedesátiletý Filip hned ve středu po zprůchodnění cév avizoval, že v pátek bude zpět v práci. Podle jeho spolupracovníků šlo spíš o jeho přání.