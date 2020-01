Viňalese u Yamahy příští rok doplní Quartararo, Rossiho budoucnost je nejistá

Italská motocyklová legenda Valentino Rossi po této sezoně skončí v týmu Yamaha. Představitelé tovární stáje ve středu oznámili, že ho od roku 2021 nahradí francouzský mladík Fabio Quartararo

Zda bude brzy jednačtyřicetiletý Rossi pokračovat v jiném týmu, se teprve rozhodne.

Jeden z nejúspěšnějších jezdců historie Rossi závodí od roku 1996. Je devítinásobným mistrem světa, z toho sedmkrát triumfoval v královské kubatuře. V ní je ve 40 letech nyní nejstarším závodníkem.

Podle vyjádření japonské stáje by se měl Rossi rozhodnout v polovině této sezony, zda bude jezdit i příští rok. Jednou z variant je odchod do satelitního týmu Petronas Yamaha, kde by se mohl napřesrok setkat s nevlastním bratrem Lucou Marinim

Dvacetiletý Quartararo zakončil první rok v MotoGP na pátém místě. Od příští sezony bude parťákem španělského jezdce Mavericka Viňalese, který nedávno prodloužil s Yamahou smlouvu do roku 2022.