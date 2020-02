Jezdec MotoGP Iannone má po pozitivním testu dál zastavenou činnost

Český hokejový brankář Vítek Vaněček byl povolán z farmy v Hershey z nižší AHL do prvního týmu Washingtonu. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Havlíčkova Brodu by měl dnes v duelu s Los Angeles krýt záda Bradenu Holtbymu, protože Ilja Samsonov opustil dnešní rozbruslení se zraněním hlavy poté, co jej trefila do helmy rána pukem od kapitána Alexandra Ovečkina.

Vaněček v této sezoně AHL odchytal za Hershey 24 zápasů s průměrem 2,43 obdržené branky, úspěšností zákroků 90,8 procenta a jednou udržel čisté konto. Na konci ledna se představil na Utkání hvězd, kde pomohl k triumfu Atlantické divize a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem exhibice. Na premiéru v NHL čeká.

Na farmách Capitals působí pátým rokem. Washington si vybral Vaněčka v roce 2014 v druhém kole draftu na 39. místě. Vicemistr světa ze šampionátu hráčů do 18 let z roku 2014 uzavřel 1. července jako chráněný volný hráč nový tříletý kontrakt s Washingtonem celkem na 2,15 milionu dolarů. Na tuto sezonu má dvoucestnou smlouvu, ale na další dvě už jednocestnou, takže i v AHL může brát plný plat.