Místo aprílového žertu cesta k výšinám MotoGP. Suzuki dovedl k titulu Rossiho guru

Davide Brivio je člověk, kterého by chtěl mít každý tým MotoGP. Poté, co spolu s Valentinem Rossim udělal z Yamahy stroj na vítězství, vrhl se na novou výzvu. Během několika let dokázal dostat Suzuki na trůn elitní kategorie silničních motocyklů.

Pro titul šampiona si sice dojel Španěl Joan Mir, ale 23letý jezdec byl jen pověstnou špičkou ledovce. Za jeho úspěchem stojí tým několika desítek lidí pracujících při závodech, testech i v dílnách v Cambiagu na předměstí Milána. Nad snažením všech bdí jeden velezkušený manažer. "Jsem hrdý na to, čeho jsme dosáhli. A také jsme hrdý, že se nám to podařilo s mladými jezdci. Mohli jsme si je vychovávat od začátku a vytvořit z nich závodníky s DNA Suzuki," radoval se Brivio v neděli poté, co se Mir stal už jistým mistrem světa MotoGP. V roce 2004 to byl právě sympatický Ital, kdo přetáhl úřadujícího šampiona MotoGP Rossiho od Hondy k Yamaze. "Doktor" na motocyklu YZR-M1 vybojoval další čtyři tituly mistra světa, po něm převzal vítěznou štafetu Jorge Lorenzo. Pak Brivio udělal krok, nad nimiž nejeden odborník kroutil hlavou. Ovšem fakt, že k Suzuki nastoupil 1. dubna 2013, nebyl žádný aprílový žert. Místo vyhřátého místečka u úspěšné a zajištěné stáje začal budovat prakticky od nuly konkurenční tým. Výchova jezdců u Suzuki Nebylo to vůbec snadné, Suzuki totiž starý tovární tým, který skončil v roce 2011, totálně rozprodala. "Ptal jsem se, kde jsou kamiony. Odvětili, že nejsou. Ptal jsem se, kde je nějaké vybavení. Odvětili, že žádné nemají. Ptal jsem se, kde jsou dílny. Odvětili, že žádné nejsou. Začali jsme na zelené louce, o to bylo všechno zajímavější," vzpomínal Brivio na své začátky u Suzuki. Japonská značka se vrátila do světa MotoGP v roce 2015. Továrna se sídlem v Hamamatsu investovala peníze uvážlivě. Japonci hned neutratili velké sumy, jako to nerozvážně udělala třeba Toyota ve formuli 1. Naopak, hlavním cílem byl postupný vývoj a také výchova vlastních mladých závodníků. Už v následující sezoně se Maverick Viňales odvděčil za důvěru vítězstvím ve Velké ceně Británie a celkově čtvrtým místem v konečném hodnocení ročníku. Loni přidal dvě vítězství Alex Rins. Mladý Španěl letos vyhrál jednou a na nejvyšší stupínek závodu MotoGP se poprvé v kariéře postavil také Mir. Volbou jezdců Brivio potvrdil, že je mužem s vizí. Ponechal stejnou sestavu, jakou měla Suzuki loni - Joan Mir a Alex Rins. Oběma jezdcům je dohromady jen o šest let víc než Rossimu. Oba jsou produktem mimořádně úspěšného španělského systému pro vyhledávání a výchovu motocyklových závodníků. A ani jeden z nich nebyl před sezonou považován za žhavého favorita na titul. Poklona od slavného krajana O titul měli podle papírových předpokladů bojovat hlavně Marc Marquez, Andrea Dovizioso a Maverick Viňales. První se zranil hned v první Grand Prix, druhý neměl k dispozici tu úplně nejlepší motorky a svoje ambice aspoň částečně naplnil jen Viňales A ejhle, místo střední a starší generace se čelo výsledkové listiny MotoGP proměnilo v šampionát do 25 let. Mezi nimi svojí spolehlivostí nejvíc zabodoval Mir. Letos nedokončil jen dva závody. A to ho navíc v Brně na Masarykově okruhu poslal k zemi krajan Iker Lecuona, takže vlastní chybou přišel jen o body v Jerezu. Práci svého bývalého manažera ocenil i Rossi, který kriticky porovnal fungování svého továrního týmu Yamaha s konkurencí. "Davide (Brivio) udělal velký kus práce. Máme se od Suzuki co učit. Svět MotoGP se v poslední pěti či šesti let hodně změnil. V mnoha ohledech je blízký formuli 1, ale Yamaha ten krok dopředu neudělala," uvedl populární italský závodník. Jeho cesta se s tou Briviovou možná zase brzy spojí. Italská média spekulují o tom, že připravovaný Rossiho tým v MotoGP by mohl mít právě motorky Suzuki.