Další odklad. Hvězdy MotoGP odstartují kvůli koronaviru sezonu až začátkem května

Kvůli koronaviru byla odložena Velká cena Argentiny silničních motocyklů, v níž se měli 17. až 19. dubna letos poprvé představit jezdci elitní MotoGP. Je to už čtvrtý závod z úvodu sezony elitní kategorie, který byl zrušen nebo odložen.

Argentinská Grand Prix byla přeložena na 20. až 22. listopadu, měla by být předposledním závodem sezony.

Změna termínu znamená, že se start letošní sezony královské třídy aktuálně posunul z 8. března o celé dva měsíce na první květnový víkend. To by se měla jet Velká cena Španělska v Jerezu.

Závod v Kataru, v němž se měli Marc Marquez a spol. letos představit poprvé, byl bez náhrady zrušen. V Losailu závodili jen jezdci nižších kategorií Moto2 a Moto3, kteří zde předtím testovali. Piloti a členové týmů MotoGP, z nichž řada je z koronavirem těžce postižené Itálie, by po příletu do Kataru museli do dvoutýdenní karantény.

Pak byly na druhou polovinu sezony postupně odloženy i další plánované závody v Thajsku a USA. Vedení světového šampionátu superbiků zase ve středu odložilo podniky ve Francii a ve Španělsku a už dříve úplně zrušilo závody v Kataru.

Koronavirus se tento týdne dotkl i seriálu elektrické formule E, který přišel o podnik v Indonésii. Původně červnový závod je po čínském San-ja a Římu už třetí odloženou Velkou cenu sezony 2019-20.