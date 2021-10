Nebezpečí podle Lacka k závodění patří. Třetí místo v ME považuje za úspěch

Adam Lacko jako jediný z účastníci mistrovství Evropy tahačů na okruzích nechyběl od roku 2015 mezi nejlepší trojicí konečného pořadí.

Piloti Buggyry Adam Lacko během závodu ME v Misanu | Foto: Buggyra

Automobilový jezdec Adam Lacko až do poslední Velké ceny bojoval o druhé místo v konečném hodnocení mistrovství Evropy tahačů, po nevydařeném víkendu v Misanu ale skončil celkově třetí.

I s bronzem byl pilot týmu Buggyra Racing spokojený, jako jediný jezdec v šampionátu totiž od roku 2015 nechyběl mezi nejlepší trojicí konečného pořadí.

"To, že jsme třetí, je podle mého velký úspěch, protože letos štěstí stálo při nás a technika moc ne. Na většině okruzích nám auto nefungovalo a myslím si, že to, co jsem z toho vydoloval, bylo maximum. A že jsme bojovali i o druhé místo byl velký úspěch," řekl Lacko.

Sedmatřicetiletý jezdec sice dokázal v sezoně vyhrát jen jeden závod, hned jedenáctkrát se ale probojoval na stupně vítězů. "Měli jsme štěstí, že jsme neměli technické problémy. Měli jsme ale velký problém s nastavením. Dnes je trend všech tratí dělat ultra kluzké povrchy a my na to auto bohužel nemáme postavené," řekl Lacko.

"I v Itálii se ukázalo, že jak je větší teplo, tak se nám trable zdvojnásobí. Ráno jsem první druhý, ale jak se oteplí, tak se propadneme skoro až za první desítku. A to je na každé trati. Vždy jsme z toho ale nějak vybruslili. Proto beru za velký úspěch, že jsem v první trojce a zase jsem dostal pěkný pohár. Mám další do sbírky, z čehož mám radost," pousmál se.

Lacko cestoval do Misana s cílem zaútočit na průběžně druhého Saschu Lenze, na okruhu Marca Simoncelliho se mu ale nedařilo. "Nepamatuji, kdy bych měl tak špatný víkend," přiznal Lacko s ohledem na 5., 6. a 7. místa.

"Je škoda, že se druhé místo nepodařilo. Brnkali jsme na něj, bylo to o pár bodů. Chvíli jsem byl druhý, chvíli třetí. Byla to zajímavá sezona," řekl rodák z Čeladné, jenž před závody v Itálii na německého soupeře ztrácel jen tři body.

Králem letošní truckové sezony se stal Maďar Norbert Kiss, který vyhrál 11 z 23 jízd. "Kraluje, ale není to jako když byl první Jochen Hahn. Odskočil nám až poslední dva závodní víkendy, jinak byl pořád na dostřel. Před posledním víkendem měl náskok 46 bodů," připomněl Lacko.

"Sezona byla vyrovnaná, v měřených trénincích bylo klidně pět šest lidí v jedné desetině sekundy. Jochen měl kolikrát 150 bodů náskok a poslední dva víkendy nemusel klidně jet. Norbert získal titul v sobotu poslední závodní víkend, to není takový náskok. Je to znak, že sezona byla vyrovnaná," uvedl.

Zkušený český pilot si letos užil i řadu jízd na mokré trati, kterou má rád. Často ale musel startovat takzvaně pod žlutými vlajkami, bez možnosti předjíždět.

"FIA (Mezinárodní automobilová federace) má strach, že se něco stane. Je to pořád 'Safety first' (Bezpečnost na prvním místě). Racing je ale i o tom, že je tam nějaké nebezpečí," kroutil hlavou.

"Hlavně to ale bylo i o tom, že letos nám auto na vodě tolik nefungovalo a pereme se s tím. Není tam tak dobrá trakce, kterou jsme měli. Víme, co je špatně a musíme to zkusit změnit," doplnil Lacko.

Na vylepšení techniky bude tým se sídlem v Roudnici nad Labem pracovat přes zimu. "Samozřejmě, že bych chtěl, ale není to otázka na mě, ale na nejvyšší vedení. Vypadá to, že bychom s tím měli zkusit něco udělat. Doufejme, že se to podaří," dodal Lacko.