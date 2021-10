"Špionské video" z kabiny závodního tahače aneb Start s 360° kamerou

360° kamera v závodním speciálu Buggyra plní sen každého špiona: sledovat všechno, co se kolem děje, v jednom jediném okamžiku. Tím okamžikem je start posledního závodu ME tahačů na okruzích v Jaramě. A jak je vidno, neměl to bývalý šampion Adam Lacko vůbec jednoduché.

1:49 Podívejte se na start čtvrtého závodu ME tahačů na okruzích v Jaramě z kabiny Adama Lacka s pomocí 360° kamery. | Video: Buggyra