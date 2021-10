Lacko dostal dvě napomenutí za "kuželky", druhá pozice v hodnocení ME se mu vzdálila

Automobilovému jezdci Adamu Lackovi se po dnešních dvou pátých místech v Misanu vzdálila druhá pozice v hodnocení mistrovství Evropy tahačů.

Piloti Buggyry Adam Lacko v závodě ME v Jaramě | Foto: Buggyra

Před závěrečným dnem šampionátu ztrácí pilot týmu Buggyra Racing 16 bodů na Saschu Lenze z Německa. Třetí titul v kariéře si s předstihem zajistil Maďar Norbert Kiss, který má již nedostižný náskok 42 bodů.

"Ráno auto fungovalo, jak se ale čas přehoupl přes nějakou hodinu a oteplilo se, tak jako kdybychom mávli kouzelným proutkem a přestalo to fungovat. Ráno jsem byl ve volných trénincích vepředu, ale pak to začalo," posteskl si Lacko.

Do hlavního dnešního závodu startoval po sedmém místě v kvalifikaci až ze čtvrté řady a s pátým místem byl nakonec spokojený. I když se dlouho neúspěšně snažil předjet čtvrtou Stephanii Halmovou z Německa.

"Zkoušel jsem to, ale dostal jsem dvě napomenutí za kuželku (jízdu mimo trať). Ona přejížděla jednu kuželku za druhou, což máme i na videu, ale měla jen jedno napomenutí," divil se český jezdec.

"Do markantního boje jsem už nemohl jít, protože kdybych sejmul ještě jednu kuželku, dostal bych průjezd boxy. Zkoušel jsem ji znervózňovat, párkrát chybu udělala, ale na předjetí to nebylo," doplnil.

Z vítězství se původně radoval Kiss, ale pak dostal dodatečně pětisekundovou penalizaci a předstihl jej Lenz. I tak mohl ale maďarský pilot začít slavit třetí titul, ty předchozí získal v letech 2014 a 2015.

Do druhého, handicapového závodu odstartoval Lacko z druhé řady, hned po první zatáčce se propadl na šesté místo. Poté se dokázal posunout až na čtvrté, po technických problémech ale klesl.

"Jel jsem do první zatáčky zvenku, čímž jsem hodně prodělal. Pak to byla velká mela, spousta soubojů a zazávodili jsme si. Ke konci mi to přestalo brzdit, jinak bych Saschu udržel za sebou, ale bohužel," krčil rameny Lacko.

Jízdu ovládl Jochen Hahn, druhý dojel Lackův týmový kolega Téo Calvet z Francie, který si upevnil průběžně osmé místo v ME. V hodnocení takzvaného Goodyear Cupu je Calvet druhý. Třetí členka českého týmu Aliyyah Kolocová byla v Misanu dvakrát jedenáctá.

Lacko před Misanem plánoval útočit na Lenze a celkové druhé místo, teď už ale posun vpřed považuje za nepravděpodobný.

"Už má velký náskok. To bych musel mít velké štěstí, abych ho předstihl," řekl rodák z Čeladné smířeně. Na německého soka ztrácí 16 bodů a ve hře jich bude v neděli třicet. "Řekl bych, že už je to asi pryč," zopakoval Lacko.

Radost může mít z toho, že o celkové třetí místo jej už nikdo nepřipraví. Čtvrtý Hahn na něj ztrácí 40 bodů.

Mistrovství Evropy tahačů v Misanu (Itálie):

1. jízda: 1. Lenz (Něm./MAN) 24:43,897, 2. Kiss (Maď./MAN) -2,948, 3. J. Hahn (Něm./Iveco) -7,126 …5. Lacko -13,747, 11. Kolocová (oba ČR/Buggyra) -41,668.

2. jízda: 1. J. Hahn 24:43,897, 2. Calvet (Fr./Buggyra) -5,436, 3. Kiss -5,871, …5. Lacko -6,831, 11. Kolocová -22,053.

Průběžné pořadí ME: 1. Kiss 251, 2. Lenz 209, 3. Lacko 193, …16. Kolocová 2.