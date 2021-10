Lacko se rozloučil se sezonou bez stupňů vítězů, celkově skončil třetí

Adam Lacko s Buggyrou zakončil sezonu mistrovství Evropy tahačů šestým a sedmým místem v Misanu, v celkovém hodnocení seriálu skončil třetí.

Piloti Buggyry Adam Lacko (55) v závodě ME v Misanu | Foto: Buggyra

V prvním závodě Lacko po startu ztratil po kontaktu se soupeřem svoji třetí pozici a klesl na pátou příčku. Pak ve čtvrtém kole ještě prohrál souboj se svým rivalem v boji o celkové stříbro Sashou Lenzem, a český jezdec tak proťal cílovou čáru na šesté příčce.

Pro vítězství si v Misanu dojel už jistý šampion Norbert Kiss v MANu

Také v druhé nedělní jízdě měl Lacko díky otočení pořadí nejlepší osmičky ve druhé řadě startovního roštu. Jenže před polovinou závodu přišel opět propad, který tentokrát skončil na sedmé příčce. Dvě kola před cílem byl navíc závod ukončen poté, co začal hořet vůz Lackovy týmové kolegyně Aliyyah Kolocové.

V celkovém hodnocení český pilot udržel třetí příčku, když ho od stříbrného pilota MANu Lenze - který vyhrál poslední jízdu sezony - dělilo 24 bodů.

"Tak špatný víkend jsem neměl, ani nepamatuji. Ani jednou na bedně, domů nevezu ani jeden pohár. Nebyla to moc úspěšná mise. Ještěže je to za námi a máme v zimě co dělat," řekl Lacko.

Předčasný konec poslední jízdy podle něj nic neovlivnil. "Kdybychom jeli dál, nepomohlo by mi to, ani nepohoršilo," uvedl mistr Evropy z roku 2017.

S třetím místem v celkové tabulce ME je ale spokojen. "Když se podíváme na celkový šampionát, tak jsem nadšený. Na začátku jsme říkali, že když budeme v top 3, tak budeme rádi, což se nám podařilo. Osobně jsem spokojený a doufám, že i kluci v týmu. Bojovali jsme o druhé místo, ale v Misanu nám štěstí nepřálo. Víkendem jsme se protrápili, ale teď máme co oslavit," dodal Lacko.

Mistrovství Evropy tahačů v Misanu (Itálie):

3. jízda:1. Kiss (Maď./MAN) 24:38,021, 2. J. Hahn (Něm./Iveco) -4,260, 3. Albacete (Šp./MAN) -5,274, …6. Lacko -19,501, 12. Kolocová (oba ČR/Buggyra) -45,262.

4. jízda: 1. Lenz (Něm./MAN) 20:36,018, 2. Reimert (Něm./Iveco) -11,734, 3. Halmová (Něm./Iveco) -13,250, …7. Lacko -17,696, 12. Kolocová -30,548.

Konečné pořadí ME: 1. Kiss 276, 2. Lenz 227, 3. Lacko 203, …16. Kolocová 2.

Týmy: 1. Titan Team 469, 2. Die Bullen von Iveco 323, 3. Buggyra Racing 316.