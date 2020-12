Jedničkáři i kandidáti na reparát. Tak si vedli piloti formule 1 v letošní sezoně

Americká delegace v čele s poradcem a zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem příští týden zamíří do Jeruzaléma a Rabatu, kde bude jednat o obsahu dohody o normalizaci vztahů mezi Izraelem a Marokem. S odkazem na nejmenovaný vládní zdroj o tom napsala agentura Reuters.

Americká delegace spolu s izraelskými vyjednavači odcestuje do Maroka na znamení pokroku po uzavření dohody o normalizaci vztahů mezi Izraelem a Marokem, kterou Kushner pomohl zprostředkovat, uvedl zdroj. Zároveň půjde o první komerční přímý let z Tel Avivu do Rabatu.

Do Izraele Kushner s americkým zmocněncem pro Blízký východ Avim Berkowitzem a šéfem americké vládní agentury DFC Adamem Boehlerem odletí v pondělí. Při návštěvě Jeruzaléma bude Kushner podle zdroje Reuters jednat s premiérem Benjaminem Netanjahuem.