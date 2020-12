Komentář: Trudný život konspirátorů aneb Chce Mercedes víc Hamiltona, nebo miliardu?

George Russel sice nedotáhl - vinou hloupé chyby týmu Mercedes - svou spanilou jízdu nedělním závodem v Sáchiru k senzaci, ale i tak notně zatřásl vyjednávací pozicí Lewise Hamiltona, který se Stříbrnými šípy stále nepodepsal nový kontrakt.

Nejdřív to v nedělní Velké ceně Sáchiru vypadalo na ukázkový slaďák "Jak George k prvnímu vítězství ve formuli 1 přišel".

Jenže pak následoval neméně hollywoodský zvrat a mladý Brit zaskakující u Mercedesu za "pozitivního" Hamiltona byl rád aspoň za tři body. I tak to bylo o tři víc, než (ne)získal v předchozích 36 Grand Prix za volantem Williamsu.

Konspirační hody

Místo scenáristů závod na extrémně rychlé vnější verzi bahrajnské trati zaujal milovníky konspiračních teorií.

Jen si to vezměte: stalo by se snad někdy vozu s Lewisem Hamiltonem za volantem, že by dostal špatnou sadu pneumatik, a to ještě cizí? Navíc nové gumy byly zaručeně vadné, když mu pak ještě jedna začala ucházet.

Určitě nezapomeňte tenhle post rychle sdílet, než ho smažou!

No prostě Sodoma a Gomora. Tak precizní tým, který letos (už posedmé za sebou) suverénně ovládl Pohár konstruktérů, si přece podobnou minelu nemůže dovolit. A považte, mechanici na Russelově straně garáže byli ti samí, co celou dobu slouží Hamiltonovi.

Houby nějaká chyba v rádiu. Paní, povídám vám, oni to udělali schválně! A kdo ví, jestli se přes nějaký ty internety nedomlouvali přímo s Hamiltonem.

Formule jsou světem nehod a chyb

A tak bychom mohli pokračovat. Pravda je - naštěstí - mnohem prozaičtější. Závody formule 1 jsou plné náhod, nehod a různých opomenutí. Stačí jen spočítat, kolikrát letos vyjel nějaký pilot z depa se špatně dotaženým kolem nebo jak často se spletla kalkulačka stratégů Ferrari.

Pneumatiky také ucházejí a praskají, takový Silverstone je toho důkazem už léta. V Sáchiru se jelo na podobně rychlé trati, která kladla větší nároky na jednu stranu formule.

Z byznysového hlediska Sáchir bossovi Stříbrných šípů Totovi Wolffovi jeho komplikovanou situaci neulehčil. Ba naopak.

Představte si to: stále se hádáte sedminásobným mistrem světa o tom, jestli mu dáte i další rok těch 60 milionů dolarů. Teď se do jeho vozu vůbec poprvé posadil talentovaný klučina, který bere směšných 350 tisíc, a závod skoro vyhrál.

I kdybyste Russellovi jeho výdělek ztrojnásobili, pořád podle aktuálního kurzu České národní banky ročně ušetříte přes jeden a čtvrt miliardy korun. To je v době, kdy automobilky škrtají jeden závodní program za druhým, pořádný trumf v bilaterálních jednáních Wolff-Hamilton.

Nebylo by to poprvé, co úřadující šampion pohořel s finančními nároky. Damon Hill v roce 1997 obhajoval titul v průměrném Arrowsu, protože ho Frank Williams i s požadovanou sumou z Wokingu vyhodil obloukem. Příliš chamtivému Lewisi Hamiltonovi se klidně může stát něco podobného.