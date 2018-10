Byly to nebezpečné, ale krásné časy, vzpomíná veterán na závodění s Laudou či Prostem

před 3 hodinami

Michael Bleekemolen se na závodních okruzích pohybuje už 40 let. Vyzkoušel si formuli 1 i řadu sportovních vozů. V jeho stopách se vydali také tři synové.

Most - Michael Bleekemolen, zakladatel populární nizozemské závodní dynastie, sice oslavil už 69. narozeniny, ale stále usedá za volant závodních vozů. Bývalý pilot formule 1 se nedávno ukázal i v Mostě, kde se v pohárovém Clio Cupu postavil po bok syna Sebastiaana.

I když se rodák z Amsterdamu v F1 představil jen ve čtyřech Grand Prix a kvalifikoval se do jediné, na tuto dobu velmi rád vzpomíná. "Byly to nádherné, ale samozřejmě i nebezpečné časy. Přihodilo se tam hodně nehod. Ale já jsem pořád naživu," smál se sympatický Nizozemec v exkluzivním rozhovoru pro deník Aktuálně. "Celé to mělo to obrovský dopad na moji další kariéru," vzpomínal na své pokusy proniknout to světa Grand Prix.

Poprvé to bylo v domácí ceně roku 1977 ve voze March týmu RAM. V následující sezoně se zúčastnil dalších tří Grand Prix. Monopost vlastní konstrukce tehdy nové stáje ATS ho ale dostal jen na start Velké ceny USA. Závod, který v říjnu 1978 vyhrál Carlos Reutemann ve Ferrari, však nedokončil kvůli unikajícímu oleji.

Bleekemolen měl za sebou i testy pro stáje Penske či Ensign. Na rozdíl od mnohých jezdců současnosti si nemusel závodění zaplatit. "Protože jsem měl tolik zkušeností s testy, vždycky mě pozvali. Ale třeba v Paul Ricard jsem čekal na start ve voze Ensign, ale našel se bohatý italský pilot, takže jsem se nesvezl," popsal nizozemský veterán prakticky z doby, kdy v F1 převažovali "garážisté" a skutečných velkých týmu bylo minimum.

"March i ATS byly hodně špatné vozy. Byl jsem vždycky rychlý při testech, ale pak v ATS v závodním víkendu nebylo možné pořádně jezdit, natož se snažit uspět," dodal.

Michael Bleekemolen v F1:

Michael Bleekemolen - ATS HS1 made his only GP start, US Grand Prix East OTDI 1978, DNF. (oil pump leak)



©Unknown pic.twitter.com/Oq6ASNuL7b — 1970's F1. (@FormulaOne1970s) October 1, 2017

V následujícím roce se Bleekemolen vrátil do Formule 3, kde se potkal s budoucí superstar Alainem Prostem. "Už v roce 1978 vyhrál poslední závod sezony, protože měl obrovskou podporu od Renaultu. Ta další rok ještě zesílila, už byl placeným pilotem. Vždycky jsem jezdil za ním, byl o dost rychlejší. Ale samozřejmě to byl i výborný pilot. Pokaždé mi po několika kolech ujel," vzpomíná na svého později tak slavného soupeře.

Mezi jezdci, které roku 1979 porazil, byli i další budoucí slavní piloti: jeho krajan Arie Luyendijk, Ital Michele Alboreto či Thierry Boutsen z Belgie. "Znám vlastně všechny kluky z osmdesátých let. Byli jsme skvělá parta, taky jsme spolu třeba vařili," smál se jezdec

Protože už nebyla šance vrátit se do F1, zaměřil se tehdy 31letý jezdec na závody cestovních a především sportovních vozů. I když vystřídal řadu značek, jeho kariéra je spjatá hlavně s firmou Porsche. Ve značkovém poháru Porsche Supercup měl i vlastní tým a jeho nejúspěšnější syn Jeroen, tento seriál dokonce dvakrát vyhrál.

Sám Michael Bleekemolen nedávno oslavil neuvěřitelný tisící absolvovaný závod. "Je těžké říci, se kterým autem jsme jel nejradši. Asi nejvíc jsem si užil závodění s Renaultem 5 Turbo, který měl motor uprostřed. Byly to také báječné časy, v jednom týmu jsme byl s krajanem Janem Lammersem," připomněl velkou nizozemskou hvězdu a vítěze z Le Mans.