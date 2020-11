Nechutné. Hamilton popřel sám sebe a pil šampaňské z Ricciardovy boty

Lewis Hamilton se po nedělní Velké ceně Emilia-Romagny formule 1 překvapivě přidal k tradiční oslavě Daniela Ricciarda a napil se šampaňského z jeho boty. Lídr šampionátu přitom neustále připomíná nutnost dodržovat opatření proti šíření koronaviru.

Ještě před třemi lety britský pilot prohlásil, že něco tak nechutného by neudělal. Natož s cizí botou. Ovšem v cíli závodu v Imole oslavil svůj 93. ve formuli 1 přípitkem z boty Daniela Ricciarda.

Australan je svým "shoey" proslulý. Umístění na stupních vítězů tradičně slaví šampaňským, které pije z vlastní boty. Na německém Nürburgringu si to kvůli opatřením proti šíření koronaviru ještě odpustil, symbolický přípitek dal jen jako video na Instagram.

V neděli ovšem pilota Renaultu třetí místo natolik rozvášnilo, že si - covid sem, covid tam - sundal roušku i pravou závodní botu, v níž se potil předchozí dvě hodiny, a nalil do ní šampaňské.

V té chvíli se stalo něco, co Ricciardo nečekal. "Najednou jsem slyšel pana Hamiltona, jak mě prosí, abych si sundal i levou botu. Dneska se z ní napil také on. Sdíleli jsme to spolu, to je prostě majestátní," neskrýval rodák z Perthu své nadšení.

"Byl jsem velmi neoblomný, a sliboval jsem (Hamiltonovi), že ho k tomu jednoho dne přiměju. A tady to máme," dodal Ricciardo.

Brit ze zážitku na stupních vítězů úplně nadšený nebyl. "No, moc dobře to nechutnalo. Šampaňské nevyhledávám, a tohle chutnalo ještě hůř," kontroval se smíchem pilot Mercedesu.

Hamiltonova žádost o šampaňské ze soupeřovy "použité" boty je o to pikantnější, že se šestinásobný mistr světa jinak bojí koronaviru jako čert kříže a snaží se žít ve vlastní bublině.

Ještě před třemi týdny se před Velkou cenou Eifelu rozohnil, když byl jeden z členů stáje Mercedes pozitivně testován na covid-19. "Je to pořád tady. Musíme dál pokračovat v dodržování protokolů, nosit masku a udržovat naše ruce čisté, dodržovat rozestupy," prohlásil tehdy Hamilton.