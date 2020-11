Verstappen nadával Strollovi do Mongolů. Teď si na něj stěžuje diplomat z OSN

Velvyslanec Mongolska při OSN si oficiálně stěžoval na podle něj urážlivý a rasistický výrok pilota formule 1 Maxe Verstappena po kontaktu s Lancem Strollem.

Mladý Nizozemec v barvách Red Bullu za sebou nemá zrovna dobrý víkend. V nedělní Velké ceně Emilie-Romagny nedojel kvůli defektu zadní pneumatiky. V Imole se navíc dozvěděl, že jeho konflikt z předchozí Grand Prix v Portugalsku se dostal až do Organizace spojených národů.

V Portimau se v druhém tréninku Verstappen a Stroll přihnali v plné rychlosti do první zatáčky. V ní se - pro oba zjevně nečekaně - jejich monoposty setkaly. Všechno skončilo kolizí a zničenými formulemi.

Verstappen si nenechal nic líbit a do týmového rádia pronesl pár nadávek: "Lidi, copak je ten zas***ý kluk slepý? Co je s ním k***a špatně? To je ale retard!" Pak ještě prohodil cosi o tom, že jeho rival je "Mongol".

Tempers flare as Stroll and Verstappen collide at Turn 1 💥#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/9xhTKe43dp — Formula 1 (@F1) October 23, 2020

Do mezinárodní výměnné sítě šla už vypípaná verze, jenže oficiální placená platforma F1 TV nabízí od roku 2018 necenzurovanou komunikaci mezi jezdci a týmy. Takže o tom, jak nizozemský pilot pohaněl svého rivala z Kanady, za chvíli věděla celá fanouškovská obec.

"Mongol" se zjevně nejen v Česku používá jako hanlivé označení pro člověka ne zrovna inteligentního, přičemž vychází z urážlivého pojmenování lidí postižených Downovým syndromem.

Temperamentní Verstappen sice prohlásil, že to, co o Strollovi řekl, nebylo správné. Jenže to bylo zjevně málo. Krátce před závodem v Imole už z toho bylo diplomatické faux pas.

Do celé záležitosti se vložil Lundeg Purevsuren, mongolský velvyslanec při OSN a Světové obchodní organizaci (WTO). Napsal oficiální stížnosti šéfovi Mezinárodní automobilové federace Jeanu Todtovi, který je zároveň zvláštním pověřencem generálního tajemníka OSN pro bezpečnost v dopravě.

Dopis, o němž jako první informovaly stránky Racefans, putoval také výkonnému řediteli Red Bullu coby titulárnímu sponzorovi Verstappenova týmu. Purevsuren v něm odkazuje na iniciativu F1 pod názvem "Závodíme jako jeden" namířenou proti jakékoliv diskriminaci.

"Lituji, jaký rasistický a neetický jazyk požil na veřejnosti jezdec Red Bullu Max Verstappen během tréninku na Velkou cenu Portugalska," uvedl mongolský diplomat. "Sport je po celém světě považován za symbol jednoty a jsem přesvědčen, že by v něm neměla existovat žádná forma rasové diskriminace."

Zástupce Mongolska u OSN neskončil jen u kritiky. Žádá, aby byly vůči Verstappenovi podniknuty patřičné kroky. "Věřím, že Mezinárodní automobilová federace přijme opatření proti jezdci Red Bullu Maxi Verstappenovi, aby zabránila opakování takového neetického jednání, při němž opakovaně používal rasistické a hanlivé výrazy vůči různým etnickým skupinám," napsal Purevsuren.

Oficiální reakce ze strany Todta, FIA ani Red Bullu na tuto diplomatickou výzvu zatím nepřišla.