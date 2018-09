Vettel si myslí, že mu Hamilton nenechal na trati místo. Brita motivoval pískot Italů

před 1 hodinou

I když na startovním roštu Velké ceny Itálie stály dva monoposty Ferrari, z pátého vítězství se v Monze nakonec radoval obhájce titulu Lewis Hamilton. Brit si tak posílil vedení v šampionátu před Sebastianem Vettelem, který do něj krátce po startu narazil.

Monza - V nečekaně velké drama se v neděli proměnila Velké cena Itálie formule 1. Už po několika stovkách metrů se kolo na kolo potkali oba rivalové v boji o titul. A zatímco Lewis Hamilton kolizi ustál, Sebastian Vettel se musel probíjet kupředu z konce závodního pole.

Jako by se kolize Ferrari a Mercedesu krátce po startu Grand Prix staly koloritem letošní sezony. I když za "kočkovanou" ve Variante della Roggia nepadly žádné tresty, pro ambice rudého týmu z Maranella to byla mnohem větší rána než nějakých 5 nebo 10 vteřin penalizace.

Vettel neodstartoval z první řady bůhví jak skvěle a už v první šikaně Hamilton zkoušel, kde nechal tesař díru. K velkému ataku se obhájce titulu odhodlal hned v druhé šikaně. Stříbrný šíp namířil do vnitřní stopy a vlevo jedoucí Vettel se musel bránit.

Němec si škrtl předkem vozu o Mercedes, roztočil se a vyjel mimo trať. Než své Ferrari vrátil zase do směru jízdy, propadl se na téměř poslední pozici.

"Lewis zahlédl na vnitřku malou skulinu. Ale nenechal mi tam ani kousek místa. Nezbývalo mi nic jiného než do něj najet. Snažil jsem se mu vyhnout, ale nešlo to. Bohužel jsem se roztočil, což je trochu ironické. Ale tak už se to semlelo," kritizoval Vettel po závodě Hamiltonův manévr.

S očesaným předním křídlem musel okamžitě do boxů Ferrari. K jeho štěstí z něj na trať upadlo tolik úlomků, že vyjel safety car, takže ztráta byla relativně snesitelná. I díky tomu se mu podařilo nakonec dojet na čtvrté pozici.

Hamiltonova cesta výsledkovou listinou vedla opačným směrem. Na doslova domácím hřišti Ferrari se v závěru Grand Prix probil před Kimiho Räikkönena do čela a vedení si udržel až do cíle. Bylo to popáté, co v Monze zvítězil, čímž vyrovnal dosavadního rekordmana Michaela Schumachera. Mercedes na nejrychlejší trati kalendáře F1 vyhrál popáté za sebou.

Bučení fanoušků a prsty otočené palcem dolů Brita nijak netrápily. Naopak se upínal na ostrůvky svých fanoušků v rudém moři.

"I když negativní emoce nejsou nikdy dobré, mě to pohánělo kupředu. Navíc mě doslova elektrizovalo, kolik britských vlajek bylo v hledišti. To je mé palivo. Budu rád, když s tím budou pokračovat do dalších Grand Prix," řekl Hamilton, který si v Monze upevnil vedení v šampionátu. Před Vettelem má náskok rovných 30 bodů.