Hamilton boural, přesto kvalifikaci v Brazílii ovládl Mercedes. Bottas byl nad síly soupeřů

před 28 minutami

Takhle si Lewis Hamilton návrat do boxů v Sao Paulu určitě nepředstavoval. Po havárii tam přijel v lékařském voze. | Foto: Reuters

Čerstvý šampion F1 Lewis Hamilton havaroval v kvalifikaci na Velkou cenu Brazílie formule 1. Na pole position ho zastoupí týmový kolega ze Stříbrných šípů Valtteri Bottas. Ten chce zaútočit na celkové druhé místo Sebastiana Vettela.

Sao Paulo - Lewis Hamilton nezačal úřadování na postu mistra světa formule 1 nejšťastněji. V Sao Paulu skončil první kvalifikaci po potvrzení letošního titulu hned po pár zatáčkách úvodní části boje o pole position v bariérách a svůj Mercedes rozbil. Letošního kvalifikačního krále tak ve Velké ceně Brazílie zastoupil týmový kolega Valtteri Bottas,který zajel nejlepší čas. Až za ním skončili piloti Ferrari Sebastian Vettel a Kimi Räikkönen.

Novopečený čtyřnásobný mistr světa zůstal ve výjezdu ze zatáčky číslo šest chvíli v kokpitu svého vozu, ale nakonec vystoupil bez známek zranění. Naposledy boural v úvodní fázi kvalifikace v GP Německa 2014.

Hamiltonova kvalifikační havárie:

"Moc nevím, co se stalo. Prostě se něco událo a já nechci spadnout do bubliny negativity. Takové věci se stávají. Zítra si chci závod co nejvíc užít," řekl rozpačitý Hamilton televizi Sky Sports.

Protože nemá zajetý žádný čas v kvalifikaci, musí Brit čekat na oficiální souhlas ředitelství závodu, aby mohl v neděli nastoupit na start. Ale to je v jeho případě jen formalita.

Bottas třetí vyhranou kvalifikací kariéry udělal důležitý krok v boji s Vettelem o celkové druhé místo. Němec ve Ferrari má nyní náskok 15 bodů.

S domácím fanoušky se důstojně rozloučil Felipe Massa, který po letošní sezoně definitivně opustí šampionát. Sympatický Brazilec se prodral do poslední části kvalifikaci a na konci jezdci Williamsu patřila desátá pozice. Po trestu Daniela Ricciarda se v neděli postaví na startovním roštu na slot číslo devět.

Brazilec přitom na rozdíl od Hamiltona dokázal vybrat smyk ve zrádné šesté zatáčce.

Lewis Hamilton < Felipe Massa pic.twitter.com/ELhc7mjTkB — Mattzel89 (@Mattzel89) November 11, 2017

Massa po dnešní porážce Vettela od Bottase zůstává posledním pilotem Ferrari, který v Sao Paulu vyhrál kvalifikaci. Podařilo se mu to v roce 2008.

Velká cena Brazílie formule 1 startuje v neděli v 17:00 hodin našeho času. Grand Prix vysílá stanice Sport2, hodinu před startem začíná předzávodní studio.

Kompletní výsledky kvalifikace včetně použitých směsí: