Analýza: Leclerc nebyl v Sao Paulu jen obětí, od Vettela ochutnal vlastní medicínu

Kolize týmových kolegů ze Scuderie Sebastian Vettela a Charlese Leclerca v GP Brazílie vyvozovala řadu emocí. Nezaujatý pohled na konflikt obou jezdců Ferrari najde překvapivé souvislosti.

Do konce brazilské Grand Prix chybělo posledních deset minut. V 66. kole se ale její průběh radikálně změnil. Nejprve Leclerc předjel Vettela, načež si to čtyřnásobný mistr světa nechtěl nechat líbit a pustil se do odvety.

Jenže ambiciózní monacký mladík nedaroval soupeři ani centimetr jízdní dráhy, načež následovalo nevyhnutelné: vzájemná kolize, jedno ulomené kolo a jedna totálně zničená pneumatika.

Místo útoku na druhého Pierra Gaslyho a možného dvojité umístění na stupních vítězů do Maranella putovala jedna velká zoufalá nula.

Oba aktéři kolize nešetřili do týmového rádia výlevy na druhou stranu boxů Ferrari. Boss týmu Mattia Binotto se rozhodl zatím nesoudit a oba hříšníky si povolal do Maranella na kobereček.

V tak vypjatém případě má otázka "Kdo za to může?" většinou odpověď závisející na preferencích toho kterého fanouška. Ostatně i ředitelství závodu celou událost ponechalo bez trestů jako závodní incident.

Vzápětí po dvojitém pokořené Ferrari na sociálních sítích převažovaly příspěvky obviňující z kolize staršího z dvojice pilotů Scuderie. Navíc fanoušci Vettelovi připomněli podobný incident z VC Turecka 2010, kdy se ještě coby pilot Red Bullu "potkal" s Marek Webberem.

Ne, že by tu chyběla paralela. Jenže to je pouhá polovina pravdy. Ta druhá se skrývá za volantem vozu se startovním číslem 16.

Leclerc musel na okruhu Interlagos kvůli výměně motoru startovat až ze 14. pozice. Od prvních okamžiků se začal prokousávat kupředu a v druhém kole si vzal na paškál McLaren Landa Norrise.

Monačan to "střihnul" z pravé strany podobně jako pak v závěru Grand Prix Vettel. Jenže na rozdíl od interního duelu Ferrari si Norris zachoval pud sebezáchovy a strhl volant nalevo. Tím i na úkor své pozice v závodě zabránil hrozící kolizi.

Jinými slovy, aby Leclerc vůbec mohl v 66. kole zaútočit na Vettela, musel si už brzy po startu dvacetiletý Brit zachovat chladnou hlavu. Na rozdíl od něj monacký jezdec Ferrari pak jel prostředkem dráhy a svému týmovému rivalovi nenechal moc prostoru.

To ostatně ukazuje i porovnání snímků z obou inkriminovaných momentů.

Výše uvedené řádky neznamenají, že piloti nemají mezi sebou bojovat na ostří nože. Naopak, to je to koření motoristického sportu. Je sou soutěž v tom být co nejrychlejší, ne co nejrychleji uhýbat.

Když ale přijde na ono biblické "Nečiň jinému, co sám nechceš, aby ti činili druzí", nesmí se ani Leclerc divit, že si naběhne. Tedy spíš najede.