Verstappen a Hamilton si to rozdají o titul. Nizozemce soupeřova rychlost neděsí

Velké finále dramatické sezony formule 1 je tu. Max Verstappen a Lewis Hamilton se v neděli v Abú Zabí utkají o titul mistra světa. Boj je extrémně vyrovnaný, oba zatím nasbírali 369,5 bodu. "Hamilton měl sice v minulých závodech rychlé auto, ale já jsem zvyklý bojovat do posledního okamžiku," řekl Verstappen v on-line rozhovoru pro vybraná média, jehož se zúčastnil i deník Aktuálně.cz.

"Je to vzrušující moment, když jsme tak vyrovnaní. Celou sezonu těsně bojujeme o prvenství. V Abú Zabí tomu dám sto procent. Nikdy se nevzdávám, i když situace vypadá beznadějně," uvedl namotivovaný pilot Red Bullu.

Nizozemec si uvědomuje, že v předchozích podnicích měl Mercedes navrch. "Rozhodne závodní tempo v Abú Zabí. Poslední závody byly náročné. Ale pořád si myslím, že mám šanci, loni jsem tu vyhrál. V sezoně to bylo stále nahoru a dolu. Věřím, že máme na to uspět," domnívá se 24letý závodník.

Verstappen je s dosavadním průběhem sezony spokojený. "Vyhrál jsem v Monaku, dvakrát v Rakousku a uspěl i doma v Zandvoortu. Ale všechno se rozhodne v neděli odpoledne v Abú Zabí," prohodil.

Stará trať, nové úseky

Zatímco pilotu Red Bullu jde o první titul v kariéře, Hamilton ve službách Mercedesu by osmou korunou krále F1 překonal Michael Schumachera. "Je to finále ve stylu všechno, nebo nic. Pro fanoušky, samotný sport a samozřejmě pro nás je to něco úžasného," citovala šéfa Stříbrných šípů Toto Wolffa agentura ČTK.

O osvěžení dramatu se postarali i pořadatelé ve Spojených arabských emirátech, kteří na některých místech okruh Yas Marina Circuit upravili. Ze 16 zatáček tak má rázem 21.

Comparativa mapas 2020 y 2021

-Eliminada chicana T5 a T7

-Eliminada chicana T11 a T13

-Curvas hotel más radio.

+Rápido +adelantamientos?



2020 and 2021 map Comparison

-Removed Chicane T5-T7

-Removed Chicane T11-T13

-Hotel corners radius increased

+quick +overtaks? #AbuDhabiGP pic.twitter.com/1Dzp07SEBc — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) December 8, 2021

"Je to prakticky nová trať. Uvidíme, jak nám i Mercedesu sedne. V neděli budeme závodit jako tým. Naším cílem je, aby byl Max šampionem, a já se mu v tom budu snažit všemožně pomoci. Samozřejmě nám jde pořád i o Pohár konstruktérů," připomněl v on-line chatu s novináři jezdec Red Bullu Sergio Pérez.

Tady jsou ale šance jeho týmu výrazně menší, na Mercedes ztrácí 28 bodů.

Rovnost pomůže Verstappenovi

Situace v boji o titul mistra světa mezi jezdci je jasná. Oba rivalové mají teď stejně bodů, takže teoreticky platí, že kdo z nich skončí v neděli lépe, ten bude šampionem.

Ale to platí jen o umístění do osmého místa. Pokud by byl Brit devátý a Nizozemec desátý s bonusem za nejrychlejší kolo, získají oba po dvou bodech. V tom případě rozhodne větší počet vítězných Grand Prix. A víckrát letos triumfoval Verstappen.

Vypadá to nepravděpodobně, ovšem letos se to už stalo, Zatímco v Monaku skončil jezdec Mercedesu sedmý, jeho rival z Red Bullu dojel devátý na Hungaroringu.

O desáté příčce Brita už poučka o výhodě rychlého kola pro jeho soupeře neplatí. Pokud by Verstappen nebodoval, nemůže získat ani ten bodík navíc. Uděluje se jen pro jezdce z top 10, aby některý z pilotů na beznadějné pozici vzadu nemohl taktickou výměnou pneumatik získat na poslední chvíli nezasloužený zisk.

V případě, že by oba vedoucí muži seriálu vyšli v Abú Zabí naprázdno, bude šampionem opět závodník Red Bullu.

Nejvyrovnanější finále od roku 1974

Formuli 1 čeká v Abú Zabí nejvyrovnanější poslední závod sezony po 47 letech. Roku 1974 přijeli do dějiště VC USA Emerson Fittipaldi z McLarenu a pilot Ferrari Clay Regazzoni se shodným ziskem 52 bodů.

Brazilec dojel ve Watkins Glen čtvrtý. Protože Švýcara trápily technické problémy a obsadil až 11. příčku, mohl Fittipaldi slavit svůj druhý titul.

Na rozluštění letošního formulového dramatu si musí fanoušci počkat až na konec týdne. Velká cena Abú Zabí startuje v neděli ve 14 hodin našeho času.