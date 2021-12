Po dramatu F1 v Džiddě si stěžoval kdekdo. Úplně spokojený nebyl ani vítěz Hamilton

Premiérový závod v saúdskoarabské Džiddě přinesl jeden z nejdramatičtějších podniků formule 1 uplynulých let. V cíli ale nebyl spokojený téměř žádný ze zúčastněných pilotů.

Už první návrhy naznačovaly, že se architekt Hermann Tilke překonal a v Džiddě připravil velmi netradiční okruh.

Překonali se i pořadatelé, kteří začali se stavebními pracemi ani ne před rokem. Přesto se v předvečer Grand Prix Saúdské Arábie mohli komisaři FIA shodnout na tom, že okruh smí dostat potřebnou homologaci k pořádání prestižního podniku.

Od pátečních tréninků ovšem bylo jasné, že to není jen trať výjimečná, ale také nevyzpytatelná. Původní srovnání s Monakem se ukázalo jako zcela mylné. Džidda byla podle míněné řady závodníků na naučení mnohem těžší.

A hlavně, v extrémních rychlostech, které přesahovaly 310 kilometrů v hodině, se i maličká chyba mohla proměnit v nebezpečnou havárii. Ochranné valy jsou totiž umístěny velmi blízko závodního asfaltu.

O tom se už v druhém pátečním tréninku přesvědčil Charles Leclerc, který v zatáčce číslo 23 o bariéry téměř zničil své Ferrari. "Intenzivní pocity, které vám tato trať dává, vzrušení a adrenalin je něco, co jsem nezažil od dob, kdy jsem jel v Macau," připomněl Monačan další specifický okruh.

Prorokem proti své vůli

V sobotu se v Džiddě vytrestal Max Verstappen. Pilot Red Bullu, který do Saúdské Arábie přiletěl jako lídr seriálu, měl zaděláno na výborné rychlé kolo. Jenže těsně před cílem udělal v zatáčce chybu a poničil si vůz o svodidla.

Na to konto jeho týmový kolega Sergio Pérez varoval, že areál v Džiddě potřebuje ještě mnohá bezpečností vylepšení.

"Je to moc pěkný okruh, ale taky pořádně nebezpečný. Máme tu hodně rovinek, ale pak najíždíte do zatáček, do kterých nevidíte. Jinými slovy je to bezdůvodně příliš nebezpečné," uvedl 31letý rodák z Guadalajary.

A jeho slova se ukázala jako prorocká. Po restartu se dostal do kontaktu s Leclercem a následoval náraz do bariér. Jeho nehoda spolu s karambolem dua George Russell - Nikita Mazepin přinesla už druhé přerušení nedělní Grand Prix.

To první, o něž se "postaral" Mick Schumacher, namíchlo Lewise Hamiltona. Brit během výjezdu safety car zamířil do boxů pro nové gumy. To však neudělal jeho rival v boji o titul Verstappen, který se tak dostal do čela. O pár minut později byl kvůli opravě bariéry závod přerušen, což dalo pilotovi Red Bullu výměnu pneumatik "zdarma".

"Proč se přerušuje? Když tam v tréninku boural Leclerc, tak se jen mávalo vlajkami," stěžoval si Brit.

Naštvaný byl i jeho krajan Lando Norris, který také zajel do boxů za safety carem, a tím pádem rázem přišel o sedm míst. "Jde o to nejhloupější pravidlo ve formuli 1," ulevil si jezdec McLarenu.

Zákopová válka slov

Největší válka slov ale vypukla mezi Hamiltonem a Verstappenem. Jak se sezona chýlí ke konci, tenze mezi nimi roste. Každá maličkost potom vyvolá silné emoce. Navíc to, co se dělo v Džiddě, by na pořádnou slovní přestřelku stačilo i tak.

Verstappen jezdí skutečně na hraně. To předvedl při prvním restartu, kdy Hamiltona fakticky vytlačil z trati. Za to se musel při následujícím startu posunout až za svého soupeře z Mercedesu.

Ještě dusněji bylo pak v závěru, kdy závodník Red Bullu přichystal na Hamiltona další nesmlouvavý obranný manévr. Při něm ale vyjel mimo trať, čímž získal podle jury neoprávněnou výhodu. Následoval pětivteřinový trest.

Od ředitelství závodu přišel k Red Bullu příkaz, aby se Verstappen zařadil za Hamiltona. Ten to udělal přesně podle instrukcí z boxů "mazaně": v jednu chvíli šlápl prudce na brzdu.

Zaskočený Hamilton, který dostal informaci o výměně pozic až poté, si o něj poškodil přední spoiler. Toho Nizozemec využil a hned byl zase v čele. Nakonec mu ani takové "psí kusy" nestačily a z vítězství své jedničky se radovaly Stříbrné šípy.

Za sporný manévr si Verstappen po závodě vysloužil další trest v podobě dalších deseti vteřin ke svému času. To sice nic nezměnilo na jeho druhém místě a bodové rovnosti obou jezdců před posledním závodem, ale Verstappena verdikt stevardů rozhořčil.

"Fanoušci to dneska viděli jasně. Tenhle sport je víc o trestech než o závodění a pro mě to není formule 1," prohodil jezdec Red Bullu nasupeně.

Z druhé strany pomyslné barikády přišla pro změnu litanie od Hamiltona. "Pravidla pro předjíždění zjevně 'pro jednoho z nás' neplatí," nechal se slyšet s jasným odkazem na Verstappena a také se vzpomínkou na souboj ve čtvrté zatáčce v Brazílii.

Ovšem sám Brit by měl o dvojím metru raději pomlčet. Zatímco když týden předtím Verstappen nezpomalil během mávání žlutými vlajkami a přišel o pět míst na startu, jemu podobný prohřešek v Džiddě prošel.

Ředitelství závodu došlo k názoru, že vlajky vlály jen okamžik a že neměl čas reagovat. Red Bull sice zvažoval odvolání, ale nakonec neprotestoval.

Každopádně se fanoušci formule 1 mají před rozhodujícím podnikem sezony, který se příští neděli jede v Abú Zabí, na co těšit. Bude to bitva o titul do posledního metru.