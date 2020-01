Češi na Dakaru drželi v nouzi při sobě, Alonso přeskočil Prokopa

Rallye Dakar v pondělí pokračuje osmou etapou, jíž je smyčka se startem a cílem ve Vadí ad-Dauásiru. Účastníky čeká 716 kilometrů, z toho 477 v rámci rychlostní zkoušky.

Po smrti portugalského motocyklisty Paula Goncalvese se na trať nevydali jezdci na motorkách a čtyřkolkách, kteří zůstali v bivaku. Goncalvesův tým Hero v pondělí oznámil stažení všech zbývajících jezdců ze soutěže

Aleš Loprais obsadil mezi piloty kamionů třetí místo za dvěma piloty Kamazu a celkově si tak pojistil svoji čtvrtou pozici. Za ním v pořadí už nefiguruje Martin Macík mladší, který po 11. pozici musel páté místo přepustit Dmitriji Sotnikovi v třetí voze ruské značky. Martin Šoltys v Tatře byl v pondělí osmý a průběžně si drží devátou pozici.

Jezdec Buggyry svému soupeři z týmu Big Shock Racing pomohl, když Macík zapadl. Iveco zůstalo na břiše viset v jedné z dun a Šoltys bez váhání nabídl pomoc.

"V jedné z větších dun jsme se vyhýbali bugině, špatně jsem si najel a zůstali jsme viset na břichu. Moje chyba. Šli jsme kopat, připravili jsme si lano. A tímto děkujeme Martinovi Šoltysovi, který nás vytáhl. Pokoušel se nám pomáhat i Martin van den Brink, kterému také patří respekt. Je vidět, že fair play mezi kamiony stále funguje. My jsme pomáhali včera a dnes se nám to vrátilo. To potěšilo," uvedl Macík.

Martin Prokop v hodnocení automobilů klesl po nucené výměně škrtící klapky na 14. pozici, když se před něj dostal Fernando Alonso. Dvojnásobný mistr světa formule 1 skončil v pondělí druhý, zatímco český jezdec byl v etapě klasifikován na 22. příčce.

"Byla to naše nejlepší erzeta, ale na kilometru 400 po rovině, která měla 31 kilometrů na plnej plyn, se nám rozbila plynová klapka. Auto přestalo jet a museli jsme zastavit. Naštěstí jsme klapku měli a vyměnili jsme ji," uvedl jihlavský pilot.

Martin Prokop po 8. etapě:

Oba rivaly teď dělí 13 minut, na lídra Carlose Sainze seniora Prokop ztrácí 3:23 hodiny. Miroslav Zapletal v dalším Fordu se posunul už na 18. pozici. Pro premiérové vítězství v etapě si dojel Mathieu Serradori ve speciálu Century.

Na trati stále zůstává Josef Macháček, který svou buginu Can-Am otočil přes střechu a nyní čeká na pomoc.

Aktualizujeme…