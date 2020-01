Po radikálním řezu zítra vstanu a opařím se čajem aneb Dakar jako originální kino

Při úniku oxidu uhelnatého (CO) z plynového kotle v motorestu v Jablonci nad Nisou - Rýnovicích se v noci na dnešek přiotrávilo 11 lidí. Osm z nich bylo hospitalizováno, sedm umístěných v jablonecké nemocnici ráno propustili. Jedna žena byla v noci převezena do Liberce do hyperbarické komory. Únik plynu prověřuje policie. Právní kvalifikace zatím stanovena nebyla, řekla mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Záchranná služba byla v sobotu večer původně volána ke kolapsovému stavu. "Po příjezdu naše posádky okamžitě zaznamenaly, že jim začala signalizovat čidla, které mají u sebe, na vysoké CO. Takže okamžitě zalarmovali integrovaný záchranný systém," řekl krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.

V motorestu zasahovali i hasiči, kteří evakuovali 12 lidí. "Byla tam nějaká závada na kotli," dodala operační hasičů. Zásah podle ní trval zhruba hodinu, hasiči prostory odvětrali.