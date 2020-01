Běloruský MAZ na Dakaru prohání ruské bohatýry. Sílu mu dávají motory z Roudnice

Jediným týmem, který na letošní Rallye Dakar dokáže v kategorii kamionů sekundovat ruským suverénům v Kamazech, je běloruský tým MAZ. Za jeho úspěchem stojí i český motor Gyrtech, který v Roudnici nad Labem vyvíjí tým Buggyra.

ME tahačů v Mostě 2019: Martin Koloc | Foto: Buggyra

Mohla by to být paralela k současným politickým hrátkám mezi Ruskem a Běloruskem, kdy se "mladší sourozenec" snaží vyrovnat tomu silnějšímu a bohatšímu. Týmu MAZ z hlavního města "Bílé Rusi" se na letošním Dakaru daří rivalům od Kamazu pořádně zatápět.

Modrým vozům z Tatarstánu trvalo na letošním Dakaru celé dvě etapy, než z pozice lídra sesadili Sjarheje Vjazoviče v novém MAZu 6440RR, a vrátily se zpět do čela. 40letý Bělorus je ale i nadále nejlepším pilotem "zbytku světa" a za dvěma Rusy se drží na třetí příčce průběžného hodnocení kamionů. Svoji zásluhu na tom mají také motory Gyrtech, které týmu s kamiony rudé barvy dodává roudnická Buggyra.

"Začátek spolupráce se datuje do roku 2010, kdy jsme začali vyjednávat o podmínkách spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje motorů a dalších aplikací pro závodní auta a pro speciální vozy, které vyrábějí ve svém doprovodném programu pro armádu," vzpomíná mentor Buggyry Martin Koloc.

Jednání nebyla snadná a první motory putovaly ze severu Čech směr Minsk až v roce 2014. Na vině byla snad nekonečná byrokracie běloruských úřadů, protože na dodávku dílů do tak choulostivých oblastí, jako je sport a hlavně obrana, je třeba mít speciální povolení. Inu, "bumažky" s rozpadem Sovětského svazu nevymizely.

Sdílená data i dálkový přístup

Vedle dodávky motorů je součástí kontrakt také servis vozů a hlavně práce na výkonových parametrech jejich agregátů "Motory nejsou úplně shodné s našima. MAZ používá jiné převodovky a auta se liší i váhově. Každý motor je speciálně připraven podle potřeb konkrétního pilota," vysvětlil Koloc s tím, že se Buggyra u běloruských vozů stará také o telemetrii, řízení a ovládání převodovky.

I když jsou v soutěži Tatra z Roudnice a trojice MAZů přímými soupeři, v bivaku probíhá na Dakaru i dalších důležitých soutěží čilá spolupráce. Buggyra pomáhá běloruskému týmu s analýzou dat motorů a dává doporučení ohledně servisu motorů.

"Během SIlk Way Rallye to děláme na dálku, k jednotce přistupujeme vzdáleně. Na místě pak máme jednoho našeho mechanika. Během Dakaru máme každý večer poradu, na níž vyhodnocujeme naše auta a pomáháme s vyhodnocení dat od všech MAZů. V rámci korporátního partnerství máme otevřená data a navzájem je můžeme sdílet. A samozřejmě se každý den podílíme na jejich servisu," popsal první muž Buggyry vzájemné vazby Roudnice a Minsku.

Minikamaz z Minsku

MAZ se Rallye Dakar pohybuje už nějaký ten rok. Z Popelky bojující o místo na rozhraní třetí a čtvrté desítky se vyšvihl mezi adepty na vítězství. Už předloni byl Vjazovič celkově druhý, letos se dočkal prvního etapového vítězství. A boom je vidět i na zázemí týmu.

"Je možné je nazvat minikamaz. Je to také vládou podporovaný program. MAZ rok od roku roste, je profesionálně řízený a má výborné výsledky. Jsou tam nadšení lidé. To, co vidíme ve výsledcích na letošním Dakaru, je ukázka směru, který závodní oddělení MAZu sleduje," vysvětluje Koloc.

Výkonnostní skok z roku 2017, kdy běloruské vozy začaly stabilně útočit na první desítku má spojitost také s roudnickými motory.

"V té době začal MAZ používat novou generaci našich motorů. Loni nasadili automatickou převodovku, ke které jsme dělali úplně jinou motorovou aplikaci. To se pak podle mě odráží i na výsledku letošního Dakaru. Ohromně dopředu jde ale celý tým. Vývojový tým odvádí neskutečnou práci, mají celoroční testovací program. Nebylo by správné přisvojovat si výsledku MAZu jen ve spojitosti s motorem," dodal bývalý úspěšný závodník.