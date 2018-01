Engel se dakarskému samaritánovi klaněl až k zemi, na medaili ho ale nenavrhne: To by udělal každý

před 2 hodinami

Motocyklový závodník Milan Engel bojoval na Rallye Dakar o svůj životní výsledek, ale skončil na zemi. V kritické chvíli mu pomohl obětavý soupeř.

Praha - Motocyklista Milan Engel byl při svém čtvrtém startu na Rallye Dakar blízko životního úspěchu. V polovině soutěže se prodral do top 30, jenže boj o nejlepší dvacítku mu překazil hororový pád v 11. etapě. Sice z něj vyvázl nakonec "jen" s bolavými zády, jenže zdravotní stav i zničená motorku mu vystavily předčasnou "stopku".

"Na kamenité cestě jsem vypadl ve velké rychlosti z motorky. Všude kolem byly šutry, tak jsem neletěl zrovna do písku. Byl to tvrdý pád a moc si z něj nepamatuju. Jen jsem ležel bezmocně na zemi a viděl, jak je motorka rozebraná," popsal závodník kritický okamžik. "Strašně mě bolela páteř. Měl jsem hroznej strach, jestli s ní něco nemám," přiznal.

V té chvíli se u zraněného motorkáře objevil jeden ze soupeřů, nováček na Dakaru Maikel Smith z Nizozemska, který se o Engela postaral až do příletu záchranářského vrtulníku.

"Byl jsem asi deset metrů od motorky, tak s pořadateli přes nouzový interkom komunikoval on. Vrtulník byl u mě velmi brzy, už asi za tři minuty. Smith se o mě celou dobu staral a pomáhal i s nakládáním do vrtulníku," vzpomínal motocyklista

V nemocnici v San Juanu se naštěstí obavy z poranění páteře nepotvrdily a český závodník se brzy vrátil do dakarského bivaku. Ovšem s jeho nadějemi v závodě byl samozřejmě amen. "Moc mě to mrzí, měl jsem nakročeno na dobrý výsledek. Asi jsem chtěl až moc a nezvládl jsem to," prohodil smutně Engel.

Na svého "dobrého anděla" v jedné stopě nezapomněl. "Byl jsem za ním dvakrát, moc mu děkoval a klaněl jsem se mu až k zemi," řekl jezdec týmu Moto Racing Group.

Ovšem nizozemského krále Viléma Alexandra o medaili ani cenu Fair play pro obětavého poddaného žádat nebude. "Tohle by na Dakaru udělal každý, musíme si přece pomáhat. Navíc čas ztracený takovou pomocí se v cíli odečítá," vysvětlil 26letý Engel.

Ještě hůř než rodák z Jablonce nad Nisou dopadla jeho motorka KTM. "Má zničené přední kolo a je celá omlácená," uvedl a na Facebooku nabídl ještě z Córdoby video s jejím aktuálním stavem.

Motorka Milana Engela: