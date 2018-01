Ouředníček na Dakaru v duchu tisíckrát končil, ale nikdy to nevzdal

před 6 hodinami

Tomšá Ouředníček si poradil se všemi nástrahami Rallye Dakar a nakonec svůj Ford do cíledostal. | Foto: South Racing CE

Tomáš Ouředníček si na Rallye Dakar užil spoustu dramatických okamžiků, přesto se na náročné soutěži dokázal probojovat až do cíle.

Praha - Tomáš Ouředníček přijel se svým Fordem na letošní Rallye Dakar s cílem zajet co nejlepší výsledek. Ten se mu ale rozplynul hned po první etapě a série technických problémů proměnila soutěž doslova v boj o přežití. "Říkal jsem si snad tisíckrát, že skončím. Ale jeli jsme tam s heslem 'Nikdy to nevzdám'. Bylo to těžké," řekl závodník týmu South Racing CE.

V kritických chvílích pomohly Ouředníčkovi i jeho spolujezdci Davidu Křípalovi technologie třetího tisíciletí.

"Hodně nás nabily telefonáty s rodinou a přáteli a také smsky, maily i vzkazy na sociálních sítích od našich fanoušků," nechal se slyšet Ouředníček

Patřili mezi ně i příznivci hokejové Komety Brno, které posádka potěšila tím, že na startovní rampě v Limě vytáhla vedle české vlajky i klubový prapor.

"Příznivci Komety byli určitě slušná fanouškovská základna. A docela mě potěšilo, že když jsme v jedné etapě táhli porouchané auto Martina Prokopa k asistenci, tak vlastně Kometa táhla Duklu Jihlava," připomněl s úsměvem fakt, že se Martin Prokop nechal před soutěží vyfotografovat s hráči jihlavské Dukly.

Malý výkon a noční horory

Náročný Dakar pro Ouředníčka začal krátce po startu, kdy jeho Ford Ranger samovolně ztrácel výkon, což vedlo k častému uvíznutí v dunách.

Posádka dostala dvouhodinový test, který pak během rallye sice pořadatelé snížili na 20 minut, jenže do druhé etapy to znamenalo start až z 99. pozici. V reálu tedy na trati rozbité od ostatních aut i kamionů pádem konec veškerých nadějí na čelní umístění.

"Nejhorší byla jízda potmě. Ve tmě pochopitelně snížíte rychlost, čímž se opět dostanete na špatnou startovní pozici pro následující den… V takovém kole jsme se točili dvě třetiny závodu," vysvětlil Ouředníček.

Vrchol nastal sedmý den závodu, v první části maratonské etapy. Do ní česká posádka musela vyjet jako úplně poslední a na trati hledat cestu v naprosté tmě. Oba byli už smíření s tím, že stráví noc v opuštěném domku, ale nakonec se přece jen rozhodli pokračovat.

Do cíle dojeli až ráno, pár minut před startem do další etapy, a dokonce se všemi kontrolními body řádně projetými. Ani sám Etienne Lavigne, ředitel Rallye Dakar, nemohl uvěřit tomu, co posádka v uplynulých šestnácti hodinách prožila.

Další plány se zatím rodí

"Proto i přesto, že celkové umístění není takové, jaké jsme si přáli, a vlastně jsme ani neměli šanci ukázat opravdovou rychlost, jsem velmi hrdý a šťastný, že se nám podařilo tento Dakar dokončit. Více než polovina posádek odstoupila, včetně několika špičkových jezdců, což svědčí o mnohém," hodnotil Ouředníček své působení na jubilejním 40. ročníku legendární soutěže.

Inženýrům od South Racing se podařilo najít příčinu slabého výkonu motoru (byla to vadná lambda sonda, která předávala řídící jednotce špatné informace), ale pokračování spolupráce s týmem, jenž má dílny v Portugalsku, Jihoafrické republice a Chile, si český pilot musí ještě promyslet.

"South Racing byl jediný tým, jemuž na Dakaru dojely do cíle všechny vozy, Reinaldo Varela z Brazílie suverénně vyhrál kategorii SxS a servis fungoval skvěle. Ale je ještě na zvážení, zda i ty technické problémy nešly na vrub týmu. Jestli pojedu i příští Dakar za South Raciing? Na to je brzy odpovídat, musíme všechno zvážit," dodal Ouředníček.