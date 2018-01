"Z Argentiny jsem si přivezl hřebík a na ten pověsím svoji kariéru." Dakarský svéráz Macháček končí

před 2 hodinami

Doyen Josef Macháček by rád viděl Dakar zpátky v Africe, ale podle něj je to otázka velkých peněz. Svůj poslední start na slavné soutěži si přes všechny problémy užil a v závěru si zazávodil o dvanácté místo.

Praha - Když Josef Macháček v úterý odpoledne po třináctihodinovém letu z Jižní Ameriky, kde vybojoval 12. místo mezi čtyřkolkáři na Rallye Dakar, vstoupil do příletové haly ruzyňského letiště, rozhlédl se po přítomných novinářích a rovnou šel k věci: "Pánové, učiním prohlášení. Tady jsem si z Argentiny přivezl hřebík (vytáhl ho z kapsy a obřadně všem ukázal), ten doma zatluču a pověsím na něj svoji závodní kariéru."

Stylově se tak završí jeho soupeření s nástrahami Dakaru, které poprvé okusil už v roce 1999. Od té doby pětkrát kraloval čtyřkolkářům a ani letos se přes velké problémy neztratil.

Veškerá snaha o špičkové umístění vzala ovšem za své hned v první etapě. Tam kvůli chybě v itineráři minul jeden bod, za nějž mělo být "jen" dvacet minut penalizace, jenže v reálu to byly dvě hodiny.

"V té chvíli jsem přestal řešit pořadí. Pak ještě přišla havárie. Letěl jsem na hubu tak, že už jsem počítal, že končím. Ale nějak jsem dojel do cíle," popisoval jezdec Yamahy svým typickým stylem.

Ale nebyl by to závodník tělem a duší, aby nebojoval až do cíle. "V poslední etapě jsem chtěl udržet dvanácté místo v boji s Polákem Kamilem Wisnewskim. Jeli jsme celou dobu nadoraz. Když jsem dojel do cíle, měl jsem pusu plnou prachu. Ale jsem rád, že jsem pozici udržel," popsal svůj malý souboj pilot týmu Barth Racing.

Ve svém osobním hodnocení ale skončil lépe: "Nebýt zbytečných čtyř hodin způsobených závadou na motoru a minutím jednoho kontrolního bodu, byl bych sedmý a druhý nejlepší Evropan. A to není špatný, ne?"

Známý nepřítel závodění v Bolívii by tuto jihoamerickou zemi rád v itineráři nahradil. "Místo Bolívie by se mělo závodit v Chile a zase končit v Córdobě. Ty poslední etapy do Buenos Aires byly samá rovina. Chovatelé dobytka tam mají asi silné slovo a moc se jim nezamlouvaly. Ono se není čemu divit, kvůli nějakému Dakaru si přece nenechají ničit pastviny, cesty a ploty," dodal Macháček postřeh z jihoamerické obdoby Dakaru.

Osobně by slavnou rallye viděl nejraději zpátky v Africe, ale to je velmi nereálné. "Já říkám: Vraťme Dakar do Afriky a Fakar nechme Jižní Americe. Ale v tom jsou tak velké peníze, že je proti tomu nějaký Macháček takhle malinkatý," prohlásil závodník z Heřmanova Městce.

I když nebude závodit, dál bude pro své bývalé soupeře stavět čtyřkolky. "A třeba se někde objevím i jako jakýsi mentor. Ale opakuju, končím závodní kariéru, tedy ne jen na Dakaru," zakončil jeden z nejúspěšnějších českých závodníků ve 40leté historii soutěže.