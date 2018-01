Dakar byl demoliční, říká Prokop. Příště chce zaútočit na rekord, k tomu ale musí posílit tým

před 11 hodinami

Martin Prokop vyrovnal na slavné soutěži české maximum mezi automobily. "Na rozbíječkách jsme tolik nestačili," uvědomuje si rezervy český pilot.

Praha - Automobilový jezdec Martin Prokop splnil na Rallye Dakar cíl, se kterým se na start jubilejního 40. ročníku postavil, a se svým Fordem se umístil v první desítce.

S konečným sedmým místem, jímž vyrovnal české maximum v kategorii automobilů, byl spokojený. Zároveň má i motivaci do dalších let - chce se pokusit výsledek ještě vylepšit.

"Minimálně je to splnění úkolu. Úkol byl dostat se do desítky a do desítky jsme se tlačili od samotného začátku. I ve chvíli, kdy byla v závodě všechna jména, všechny hvězdy. To bylo hrozně příjemné," řekl Prokop už zase v Praze.

Radost mu dělaly hlavně výsledky v první části rallye, kdy v náročných dunách držel krok s absolutní špičkou. "Lidi mi gratulovali a povzbuzení přicházela i z Česka. Jenže já věděl, že ten den rallye nekončí a máme před sebou ještě třeba deset dní. A že nesmím usnout na vavřínech. Nebyl prostor se radovat," podotkl Prokop, jenž stejně jako při klasické rallye spolupracoval s navigátorem Janem Tománkem.

Ve druhé polovině soutěže se terény změnily, jelo se do hor a na kamenitých cestách. "Je pravda, že v peruánském pekle jsme byli konkurenceschopní, ale na rozbíječkách jsme už tolik nestačili. Musím ale přiznat, že jsem nečekal, že nás v tom ve druhém týdnu nechají tak vykoupat. Myslel jsem, že nás v Argentině nechají dojet na cestách jako dříve a řeknou: Hele, zažili jste si svoje a pojďte si to užít," řekl Prokop, který druhou část rallye označil za demoliční a destruktivní.

Volantu se držel jak vosa bonbónu

Proti náročnosti tratě ale nic neměl. "Myslím si, že Dakar takový má být. Možná by se mi líbilo, kdyby tam bylo víc písku. Abychom nejeli do řečišť, kde to fakt bolelo. Byly tam stovky kilometrů, kdy to nebylo o tom, jak umíš řídit, ale bylo to o tom vydržet. Bylo to nekonečné houpání v dírách, kdy se člověk držel volantu jako vosa bonbónu. Radši bych jel v terénu, kde záleží na pilotáži," uvedl pětatřicetiletý jezdec.

Prokop startoval na Dakaru potřetí a po 14. a 11. místě se poprvé posunul do desítky. Skutečnost, že "jen" vyrovnal české maximum Miroslava Zapletala z roku 2009, ho nemrzela.

"Od šestého místa to nebyl takový kousek, který bych dokázal v daný moment ovlivnit. Když jsme bojovali s Kubou Przygonským a byli sedmí, tak jsem to měl ve svých rukách. Ve druhém týdnu jsem to ale postupně z rukou ztratil," řekl Prokop.

Hodiny od šestého místa

Po technických problémech klesl na osmou pozici a výrazně ztratil. Výše se posunul jen díky odstoupení Nizozemce Bernharda ten Brinkeho v předposlední etapě. "V té době jsme byli od šestého místa o hodiny, takže nemůžu říct, že by mě to mrzelo," podotkl rodák z Jihlavy.

Díky tomu, že české maximum nevylepšil, má motivaci pro další starty. Uvědomuje si ale, že pokud bude chtít bojovat o páté či šesté místo, musí svůj soukromý tým posílit. S jedním vozem je to nereálné. "Nemůžete čekat, kdo vypadne. Musíte tahat od začátku a je tam mnohem větší riziko, že vypadnete," uvedl.

I proto už letos jednal se Zapletalem, aby jel Dakar a byl připraven mu pomoct. "Potřebujete někoho, kdo u vás v případě nutnosti bude během pár minut. Už letos to vypadalo, že by Miro jel, ale nakonec nesehnal takový objem peněz, což byla škoda. Jsem přesvědčený, že by to pomohlo. Obzvlášť ve druhém týdnu," dodal Prokop.