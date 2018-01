Loni zachránil soupeře, letos Kvapil zamířil na Dakar jako novinář. Ambice závodit má ale pořád

před 6 hodinami

Lukáš Kvapil má sice po loňském pádu poraněné rameno, ale držitel Ceny fair play na Rallye Dakar nezanevřel. Letos je v Jižní Americe jako člen mediálního týmu a řídí terénní auto.

Praha - I když Lukáš Kvapil při svém loňském debutu na Rallye Dakar dokončil v sedle motorky jedinou kompletní etapu, zařadil se mezi hrdiny soutěže.

Ve druhé etapě totiž pomohl zachránit život italskému soupeři a sám pak skončil po havárii v péči lékařů. Rok se s rokem sešel a příští týden 38letý závodník a voják v jedné osobě je zase na jihu Ameriky. Tentokrát ovšem jako řidič novinářského terénního auta.

"Po zdravotní stránce bylo kvůli snížené hybnosti ramene jasné, že už nemohu jet Dakar na motorce. Jsem závodník a hledal jsem alternativu. Nebyl jsem schopný stihnout červnovou uzavírku přihlášek. Chtěl jsem jet nabírat zkušenosti a zvolil jsem cestu media týmu," vysvětluje Kvapil.

Nejvíc se těší na skvělou a neskutečně náročnou atmosféru Dakaru. "Pocity závodníků a pohled do zákulisí rallye je něco, co mě už jako malého kluka neuvěřitelně přitahovalo. Letos si tak splním svůj další dětský sen a jsem rád, že tyto pocity budu moci zprostředkovat fanouškům," uvedl rodák z Moravské Třebové, který bude natáčet pro televizi Prima.

V roli novináře však nechce zůstat natrvalo. Jak už je v jeho povaze, miluje výzvy a tou další je start ve dvou stopách. "Jestli to bude auto nebo něco většího, to uvidíme během letošního roku. Ale je to můj další cíl, budu dělat vše proto, abych si cíl užil i v roli závodníka," vysvětlil Kvapil.

Tím by se stal první Čechem, který by Rallye Dakar absolvoval v sedle motorky i za volantem auta či kamionu a zařadil by se po bok takových legend, jako jsou Francouzi Stépnahe Peterhansel a Cyril Despres. Zatím nejblíže k tomu z tuzemských motocyklistů měl David Pabiška, který okusil roli navigátora kamionu.

Zatím ale profesionální voják Kvapil zaměřil všechno své úsilí na to, aby zvládl upravený terénní vůz Ford Ranger. "Byli jsme na testování v Tunisku v rámci El Chott Rallye. Tam jsem si vyzkoušel závodní režim a moc lidí to neví, ale měl jsem vždycky ambice závodit nejen na motorce, ale také v autě," uvedl.

Držitel Ceny fair play věří, že mezi soupeři za volantem by se neztratil. "Přestup do auta byl logický a mám co ukázat. Myslím, že až dostanu to pořádný nářadí, tak bych mohl předvést, co je ve mně. A jestli letos budu závodníkům závidět? Není co, vždyť já budu na Dakaru! A že nebudu pod startovním číslem? Jsem mladej a myslím, že mám ještě hodně času na to, abych něco ukázal," dodal Kvapil.

Jeho jméno není v Jižní Americe zdaleka jediným zajímavým mezi mediálními týmy. Pro Barth Racing bude natáčet přímo z dějiště soutěže moderátor Vlasta Korec, jehož videa se pak objeví ve vysílání ČT Sport. Fotograf Marian Chytka bude zase oficiálním členem týmu Peugeot, který chce svoji dakarskou misi zakončit třetím triumfem v řadě a sedmým celkově.