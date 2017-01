Motorkář Kvapil zachránil soupeři život. Neváhal jsem, je to moje přesvědčení, říká hrdina Dakaru

před 1 hodinou

Český motocyklista Lukáš Kvapil odjel na Rallye Dakar jen necelé dvě etapy, ale upozornil na sebe tím, jak pomohl zachránit život svého soupeře přímo na trati.

Buenos Aires – Lukáš Kvapil má za sebou svůj premiérový Dakar, který pro něj skončil mnohem dřív, než sám motocyklista čekal. Osudnou se mu stala druhá etapa, během níž nejprve zachraňoval soupeře v bezvědomí, načež sám po pádu skončil v péči lékařů.

Zraněnému soupeři dal poslední kapku vody

Kvapil v sobě nezapřel elitního vojáka a u prvního kontrolního stanoviště si všiml kolegy motorkáře, který havaroval a v bezvědomí ležel v nepřehledném úseku tratě. Nebylo o čem přemýšlet, záchrana lidského života měla přednost před minutami v soutěži.

"Určitě ničeho nelituji, rozhodl jsem se, jak jsem se rozhodl. Přikazovala mi to pravidla soutěže i moje přesvědčení. Nedovedu si představit, že bych nepomohl zraněnému člověku v bezvědomí," vzkázal Kvapil z Argentiny.

Český jezdec okamžitě zastavil, zraněnému Domenico Cipollonemu poskytl první pomoc, ze své bundy udělal přístřešek proti slunci a poté, co se mu podařilo zraněného závodníka oživit, dal mu vypít svou vodu.

Pohotovostní signalizací okamžitě volal pomoc. S Italem čekal 50 minut na příjezd záchranářů. Pak pomáhal řídit projíždějící auta, aby zdravotníci mohli jezdce ošetřit, naložit a odvézt.

Únava a rozbitá trať vyústily v pád

Po téměř třech hodinách se podařilo vše vyřešit. Kvapil po celou dobu neměl co pít a po pobytu na přímém slunci, kde se teploty šplhaly přes 40 stupňů, byl už dost vyčerpaný.

Od organizátorů dostal vodu na cestu s informací, že pokud chce v závodu pokračovat, musí dojet do cíle etapy. Čas, který strávil pomocí, mu měl být odečten.

Na velmi rozbité trati, po které se už prohnali i piloti automobilů a nablízku byly kamiony, mu kolo uvízlo v díře, která byla schovaná v jemném písku. Následoval nepříjemný pád, při němž si poranil obličej, rameno a utrpěl otřes mozku.

Vrtulník ho převezl do bivaku, kde v bolestech čekal několik hodin na transport do místní nemocnice. Zde dostal základní ošetření, ale operační zákrok se nakonec rozhodl absolvovat až doma v Česku.

V nemocnici se na jednom pokoji sešel i s Italem Cipollonem, kterému na trati poskytl pomoc. "Myslím, že z toho bude velké přátelství,“ smál se člen týmu Big Shock Racing a Dukly Praha se zkušenostmi z vojenských misí v Iráku i Afghánistánu.

Kvapil byl ve středu převezen k dalšímu ošetření do Buenos Aires a ve čtvrtek by se měl vrátit domů do vlasti, odkud bude fandit všem Čechům na Dakaru.

"Na Dakar jsem určitě nezanevřel. Je to neuvěřitelné dobrodružství, a bude-li příležitost, určitě do toho půjdu znovu,“ dodal.

