Blog Josefa Kaliny: Proč je Tatra stále výjimečná? Tajemství jedinečnosti najdete v podvozku

Buggyra prodloužila spolupráci s Tatrou při účasti na Rallye Dakar o další dva roky. U této příležitosti se legendární navigátor Josef Kalina ohlíží za dosavadní spoluprací roudnického týmu a kopřivnické značky.

Blog - Dakar 2015 byl v podstatě pro Tatru velmi úspěšný. Všechny kamiony této značky dojely, což je vždycky příznakem vysoké technické i konstrukční kvality. Trochu horší už to bylo s klasifikací, ale to mělo jiné příčiny než ty technické.

Kolomajz s bratry Kiliány dojel sedmý, což je pěkné, ale ambice posádky sahaly jistě výš. Mini-tým s jedním asisťákem Máňou, která Andy přejela rychlostí 10 km /´h a do cíle v Rosariu ji přitáhnul závodní kamion Roberta Kasáka asi nemohl dosáhnout na vyšší mety.

Tomáš Vrátný a jeho Bonver trpěli klasickými příznaky "půjčovny". Chvílemi nezávodil a spíš se staral o klienty často i na trati. Mladý Polák Szutkowsky to moc neuměl a šikovný Kazach Artur Ardavičus si s Tatrou pořád nějak nerozuměl. U toho se trochu zastavíme.

Kamion Tatra je už z principu vůz se zvláštními jízdními vlastnostmi. V civilu se to nepozná, ale pilot závodního stroje to ucítí hned, jak sedne za volant. Nezávislé polonápravy vyvolávají pocit jakési nepřesnosti v ovládání vozu. Je to jenom pocit, ale citlivější nátury to nevydýchají.

Ti, co mají dlouholetou zkušenost s pevnou nápravou, ten pocit nejsou schopni překonat, Výsledkem toho jsou horší časy a posléze nespokojené brblání. To byl přesně případ Artura Ardavičuse, který si představoval, že to s Tatrou hned vyhraje.

Přesně naopak to vidí Martin Kolomý, který si v měkkosti řízení a pérování doslova libuje a na všechny námitky má jedinou radu: "Musíš topit!". Ty rozkývané polonápravy se prostě musí držet aktivně pod plynem a tím je ukáznit. V kalupu někde nad strží je to "dobrá rada nad zlato" a srdce musíš mít, jako "kníže Rohan".

Umí to taky Aleš Loprais, ale ten si v tomhle roce musel pronajmout MAN kvůli tahanicím s federací. Pro naše příznivce to byl šok. Loprais se přeci rovná Tatra a naopak. Národní cítění bylo poníženo! Tatrováčtí patrioté, kamioňáci a mechanici to nesli těžko, ale doba už je prostě taková. Co jenom nářků už jsem si vyslechl, že naše Phoenixy už nemají motor vzducháč… a tatrováckou převodovku… a starou dobrou vojenskou kabinu atd. Mám na to jedinou odpověď:

Přátelé, Tatra je nejzachovalejší značkou mezi světovými kamiony, protože má pořád svůj výjimečný podvozek. Všechna ostatní auta jsou sešroubována z čehokoliv, co je zrovna na trhu a hodí se to. A nálepka na kabině je jenom obchodní značka.

Lehněte si pod Tatru a uvidíte, že jsme to pořád my!