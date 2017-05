Alonso byl ve větrném tréninku v Indianapolis čtvrtý nejrychlejší

před 50 minutami

Šampion formule 1 Fernando Alonso se neztratí ani v seriálu Indy. Při své premiéře byl v tréninku na závod Indianapolis 500 čtvrtý nejrychlejší.

Indianapolis - Pilot formule 1 Fernando Alonso byl při své premiéře čtvrtým nejrychlejším mužem tréninku na závod Indianapolis 500, který výrazně ovlivnil silný vítr. Jezdec McLarenu, jenž kvůli startu v USA vynechá o příštím víkendu Velkou cenu F1 v Monaku, byl ale spokojen, že si jízdu na oválné dráze vyzkoušel.

"Bylo to zrádné, to rozhodně," řekl dvojnásobný šampion F1. "Podmínky moc nepomáhaly, ale pro mne jsou jakékoliv podmínky dobrou zkušeností," dodal Španěl, jenž hodlá využít všechny vypsané tréninkové dny, aby si zvykl na trať, na které jsou sice jen čtyři levé zatáčky, pro jezdce a nastavení vozu je ale kvůli vysokým rychlostem mimořádně náročná.

V silném větru zaznamenalo měřená kola jen 14 z 33 jezdců. "Všechno šlo podle plánu. Tým využil moje jízdy k otestování nějakých věcí v nastavení motoru, takže to byl produktivní den," uvedl pětatřicetiletý Alonso, jenž by rád získal takzvanou "trojkorunu", tedy vítězství v Monaku, Indy 500 a 24 hodin v Le Mans. To se zatím podařilo jen Grahamu Hillovi.