Tři tituly. Společný tým Charouze a Ralfa Schumachera zválcoval německou Formuli 4

V totální dominanci proměnil svoje působení v německé Formuli 4 společný tým Antonína Charouze a expilota F1 Ralfa Schumachera, který startuje jako juniorka stáje Alfa Romeo.

ADAC Formule 4 2019: Alessandro Ghiretti | Foto: Sauber Junior Team by US-Racing-Charouz Racing System

ADAC Formule 4 2019: Arthur Leclerc | Foto: Sauber Junior Team by US-Racing-Charouz Racing System

ADAC Formule 4 2019: Theo Pourchaire | Foto: Sauber Junior Team by US-Racing-Charouz Racing System

Foto: Sauber Junior Team by US-Racing-Charouz Racing System

ADAC Formule 4 2019: Roman Staněk | Foto: Sauber Junior Team by US-Racing-Charouz Racing System

Radost týmu Sauber Junior Team by US-Racing-Charouz Racing System po posledním závodě něemcké F4. | Foto: Sauber Junior Team by US-Racing-Charouz Racing System

Titul mezi jednotlivci, vítězství mezi nováčky i koruna nejlepšího týmu. Takový úspěšný rok zažila stáj Sauber Junior Team by US-Racing-Charouz Racing System v německém seriálu Formule 4. Potvrdila svoje dominantní postavení v tomto šampionátu, když obhájila loňský triple.

Absolutním vítězem šampionátu ADAC Formule 4 se stal Théo Pourchaire. Byl to ale boj až do poslední bodované jízdy víkendového závěrečného závodu letošního podniku, který hostil Sachsenring. Francouz v něm sice se svým rivalem, Norem Dennisem Haugerem prohrál boj o první příčku, ale v celkové bilanci si udržel sedmibodový náskok.

Další povedený rok v F4 znamenal pro manažera Charouze potvrzení, že tým nastoupil na správnou cestu. "Všichni si to užíváme. Věřili jsme, že titul získáme, ale nebylo to vůbec jednoduché. Théo (Pourchaire) zajel skvěle takticky a je vidět, že i v patnácti letech už je skvělým závodníkem," pochvaloval si Antonín Charouz.

Dalším premiantem ADAC Formule 4 byl v roce 2019 český pilot Roman Staněk. Ten se stal nejlepším nováčkem a navázal tak ta loňský úspěch Davida Schumachera. Navíc byl ve svém úplně prvním formulovém šampionátu po příchodu z motokár celkově čtvrtý. Skončil tak hned za týmovým kolegou Arthurem Leclercem, bratrem hvězdy F1 Charlese.

"Roman je talent, o tom není sporu. V letošní sezoně to potvrdil. Pokud na sobě bude dále pracovat, není formule 1 nereálná," připomněl Charouz fakt, že jeho týmy v nižších formulích od F2, přes F3 a F4 pod hlavičkou Sauberu jsou zároveň juniorkou stáje formule 1 Alfa Romeo.

"Sezonu budeme určitě hodnotit úspěšně. Vždyť jsme vyhráli všechno, co vyhrát šlo. Navíc jsme tato vítězství obhájili, což je vždycky těžší. Ale my jsme to dokázali, jsem na celý tým moc hrdý," dodal spokojený Charouz.