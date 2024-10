Kladno pálí a prohání nejlepší. Nepadá s Jágrem, chválí Sýkora. Zato Plzeň je mrtvá

Jsou nejpříjemnějším překvapením hokejové extraligy. Kladenští Rytíři se po ubíjející barážové šňůře vyhřívají na čtvrtém místě a zatímco za celou minulou sezonu nasbírali 39 bodů, teď jich mají už po dvanácti zápasech dvacet. Oživení Jágrova týmu rozebírá kladenský rodák Marek Sýkora, bývalý trenér čtyř extraligových celků nebo Magnitogorsku.

Před sezonou jste odhadoval, že se Kladno zvedne, ale na čtvrtém místě jste ho v závěru první čtvrtiny asi nečekal, že?

To ne, ale něco mi říkalo, že do baráže nepůjdou. Je ještě brzo to říkat, ale myslím si, že už baráž hrát nebudou. Dali mužstvo dohromady, přišel trenér David Čermák, který už se to dobře naučil. S Vencou Skuhravým jsem pracoval kdysi ve Varech, to je úžasný bavič a podporovatel, nenechá tým v klidu. Říkalo se, že Jaromír Jágr více trénuje. Zase do baráže, to by bylo zlé. Proto jsem věřil, že Kladno bude výše.

Překvapující je, že Kladno má v tuto chvíli 38 vstřelených branek, nejvíce z celé extraligy. V tom je ohromná změna, viďte?

Jednoznačně. Naopak Plzeň góly nedává, je poslední. Na Kladně se třeba v minulé sezoně trefoval hlavně Eduards Tralmaks. Teď se daří Radku Smoleňákovi. Začínal na Kladně a když se mu věří, umí se zavděčit. Kdysi v osmnáctce jsem měl Antonína Melku, taky dává góly. Petr Straka zase pohřbil Plzeň. Je z toho cítit výborná nálada a "teamwork". Prokazují to skoro v každém zápase.

Zmínil jste Straku, který v Plzni vystřelil Kladnu výhru tři sekundy před koncem, navíc v oslabení. Naposled ve Vítkovicích smazali Rytíři ztrátu tří branek a vyhráli v prodloužení. Jsou to obrovské vzpruhy?

O to více si pak tým věří. Já jsem vždycky lpěl na tom, aby byli v mužstvu dva dobří brankáři. Adam Brízgala a Štěpán Lukeš jsou vyrovnaní, klape jim to. A celkově u Kladna platí, že s jídlem roste chuť. Více střílí, vzájemně se hecují, vidí formu u starších hráčů. Přeju jim to, snad nezpychnou. Věřím, že Jaromír s trenérem na to dohlídnou.

Jágr ve Vítkovicích nedohrál kvůli zranění, ale pro Kladno musí být potěšující, že se výsledky netočí kolem něj, že? V produktivitě má tři body, tým táhnou Richard Jarůšek (5+8) se Smoleňákem (7+4).

Ano, nepadá to s ním. Začal velmi dobře, v prvních zápasech bruslil rychle a byl znát, teď trochu povadnul. Není divu, pro Krista! Nicméně pořád je ta jeho postava a osobnost důležitá, zvlášť když se daří. V minulých sezonách se nedařilo, bylo to zamrzlé, ani Jaromír neměl náladu. Vypadá to, že se z toho Kladno probralo.

Jak velkou roli hraje v kladenském rozletu menší kluziště, které doma Rytíři mají? Porazili na něm Spartu nebo Třinec, z možných patnácti bodů uhráli doma skvělých třináct.

Určitě hraje roli, je to vidět i u Litvínova. V extralize těch menších placů moc není, ale když se na tom naučíte hrát, je to výhoda. Než se soupeř na začátku probere, Kladno třeba vede a umí si to udržet. Drží se takových kanadských principů, podle mě to tam Jaromír přivedl. Já jsem Plzeňák, ale na Kladně jsem žil do třinácti let, táta Kladno trénoval. Vždy to bylo sportovní město, jsem rád, že teď hokej baví i diváky.

Hokejisté už si je potřebovali naklonit, že? V minulé sezoně dávali fanoušci najevo svou nevoli třeba tak, že během jednoho zápasu hráli pod tribunou badminton.

Zato v této sezoně všechno vypadá dobře. Diváků chodí více, nenadávají. Tradičně bývali šestým hráčem Kladna.

Vy žijete v Plzni, občas na hokej chodíte. Jak tedy vnímáte spodek tabulky, který zatím právě indiáni leští?

Přivedli posily, které jsem moc neznal, některé už vyhodili. Je to opak toho, o čem jsem mluvil s Kladnem. Mám zprávy, že si v týmu nevynadají, že se nehecnou. Je to mrtvé, nedávají góly. Čekal jsem to lepší, čekal jsem, že to zkušený trenér Josef Jandač zvedne. Spousta věcí je tristních a diváci taky chystají něco podobného jako na Kladně v minulé sezoně.

Extraliga je pořád v první čtvrtině, ale visí nad Plzní barážová hrozba?

Při té současné vyrovnanosti je to velká hrozba. Ztratíte ještě pár zápasů, ztratíte nervy a už se to hrne. Hned dneska bude důležitý zápas s předposledními Budějovicemi.

