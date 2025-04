Rusko zuří, že tenistka přeběhla k Australanům. Cítím se teď úplně jinak, líčí hráčka

Poprvé slyšela hlasatele zvát ji na kurt se statusem nové domoviny, po dlouhé době svítila u jejího jména vlajka a ne jen neutrální symbol. Tenistka Darja Kasatkinová si po změně občanství z toho ruského premiérově zahrála jako Australanka. A zatímco ona po životním kroku září štěstím, zvučná jména z její rodné země zuří.

"Dámy a pánové, teď, prosím, přivítejte z Austrálie Darju Kasatkinovou." To byla slova, kterými uvedl hlasatel bývalou ruskou tenistku k úvodnímu zápasu turnaje v Charlestonu.

Bitvu proti domácí Američance Lauren Davisové zvládla s přehledem dvakrát 6:1 a po zápase přiznala nervozitu, která jí cloumala po změně občanství.

"Když jsem slyšela to uvítání, neubránila jsem se úsměvu. A i když vypadalo skóre jednoznačně, pro mě to tak jednoduché nebylo. Je to velká životní změna, kterou provázela spousta stresu, první zápas jsem tedy moc chtěla zvládnout," vysvětlovala po zápase.

Sedmadvacetiletá tenistka už nežije v Rusku několik let. Od počátku invaze na Ukrajinu se staví proti válce, navíc nijak neskrývá homosexuální orientaci, a komunita LGBT+ je v zemi silně ostrakizována.

"Když vezmeme v potaz vše, co se v mé předchozí zemi děje, neměla jsem jinou možnost. Jestli jsem chtěla být sama sebou, musela jsem udělat nějaký krok, tak jsem ho udělala," uvedla.

Z Ruska se na její hlavu okamžitě snesla vlna kritiky. Bývalé sportovní hvězdy i vrcholní politici nemůžou aktuálně 12. hráčce světa přijít na jméno.

"Takové lidi já nazývám zrádci. Investovalo se do ní spoustu peněz a ona si teď vydělává v zahraničí. Je to špatně. To já zase vrátil dluh své zemi, jsem patriot," nechal se slyšet například bývalý biatlonista a čtyřnásobný olympijský vítěz Alexandr Tichonov.

Poslanec Státní dumy a hokejová legenda Vjačeslav Fetisov zašel ještě dál. "Je to velmi smutné. Aby mohla hrát tenis, musela si najít novou zem. Tak ale byla vychovaná, problém není v ní, ale v jejích rodičích," prohlásil.

Jiný olympijský šampion v biatlonu Dmitrij Vasiljev si myslí, že se Kasatkinová dřív nebo později do Ruska vrátí.

"Nakonec sama bude chtít, protože Rusko je skutečně demokratická země, na rozdíl od jiných, odkud už demokracie dávno zmizela," dodal.

Podle prvních reakcí to ale ze strany Kasatkinové jen tak nehrozí. "Cítím se teď úplně jinak. Jsem šťastná. V Austrálii jsou úžasní lidé, milí, nikdo vás nesoudí, můžu se cítit úplně svobodně. Teď se nejvíc těším na to, až se budou hrát turnaje v Austrálii, konečně si užiju domácí atmosféru," libuje si vítězka osmi podniků WTA.