"Tutovka, že vyhrajeme? Měl jsem stažené půlky." Mistři vzpomínají na pražské zlato

Od zlatého finále hokejového mistrovství světa v Praze uplynulo skoro pět měsíců, ale vzpomínky fanoušků zůstávají živé. Čeští šampioni v čele s Martinem Nečasem, Lukášem Dostálem nebo Tomášem Kundrátkem je opět připomínají v nové knize Srdce mistrů.

Češi získali na jaře titul mistrů světa po 14 letech. Doma se jim to povedlo poprvé od roku 1985. | Foto: Reuters

Čtrnáct let čekal český hokej na zlatou medaili, nedávné sezony byly spojeny spíše s hořkými neúspěchy. O to silněji zapůsobil na fanoušky triumf na letošním světovém šampionátu v Praze.

Vyhrát domácí MS v Praze, to předtím zvládli naposled Čechoslováci v roce 1985. Mužstvu pod vedením kouče Radima Rulíka se to letos povedlo jako prvnímu v historii samostatného českého státu.

Za unikátním úspěchem se hráči ohlížejí prostřednictvím exkluzivních rozhovorů v knize Srdce mistrů, kterou sepsali redaktoři webu Hokej.cz a jež jde právě do prodeje.

Zevrubně je v ní popsána cesta Čechů až do památného finále, která ovšem začala brněnským propadákem ještě před startem ostrého turnaje. Dál už vedla bez jediné porážky v základní hrací době.

"V kempu nás bylo fakt hodně a musím říct, že jeho průběh byl opravdu náročný. Objevovala se určitá nervozita," vzpomíná obránce Michal Kempný na chvíle, kdy se zlatý tým teprve formoval.

"Ale já věděl, že máme sílu. Navíc když se zveřejnily soupisky, manželka říkala, že je tutovka, že vyhrajeme. A manželky mají vždycky pravdu," směje se v rozhovoru další bek Jan Ščotka.

Jeho příběh se nejvíce řešil po finále se Švýcary, to byl totiž jediný zápas MS, do něhož zasáhl. I k tomu se v knize vrací: "Když jsem skočil na led a jel proti mně Kevin Fiala, tak jsem měl stažené půlky a říkal si: 'Honzo, couvej, nějak to dopadne.'"

Dopadlo to vítězně, i díky fantomovi v brance Lukáši Dostálovi, který ve čtvrtfinále proti Američanům i ve finále se Švýcary neinkasoval ani gól.

"Pak to ve mně všechno bouchlo po našem gólu na 2:0. Soustředíš se, potlačuješ emoce a najednou víš, že se staneš mistrem světa na domácí půdě. Neuvěřitelný… Vybavuju si, že v ten moment mi tekly slzy dojetí," vzpomíná gólman Anaheimu.

Vedle samotných událostí na ledě se v knize řeší pochopitelně také nezapomenutelné oslavy, které vrcholily vystoupením mistrů na Staroměstském náměstí.

"Hned po finále jsme nejdřív slavili na hotelu. Odpadl jsem po dvou hodinách," usmívá se Dostál. Útočníka Jakuba Fleka po finále prý doma týden neviděli: "Až pátý den jsem z Prahy přijel domů, ale ještě jsem to byl dooslavit s kamarády," vysvětluje.

Kniha rozebírá také obrovský přínos útočného tria Martin Nečas, Pavel Zacha a David Pastrňák, které přilétlo do Prahy v průběhu turnaje. Její součástí jsou i detailní statistiky, perličky či historické zajímavosti.

Publikace Srdce mistrů je v prodeji na e-shopu Marken.cz (v říjnu ještě v předprodeji). Objeví se v nabídce vybraných knihkupeckých sítí a rovněž bude v prodeji na domácích zápasech české hokejové reprezentace v aktuální sezoně.

