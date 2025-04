Obhajoba zlata bez hvězd? Gudas a Kubalík se omluvili, Pastrňák účast zvažuje

Kouči hokejové reprezentace Radimu Rulíkovi se z přípravy na mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku omluvil útočník Dominik Kubalík z týmu Ambri-Piotta. Zlato z Prahy nebude obhajovat ani obránce Anaheimu Radko Gudas, který musí po sezoně v NHL na operaci. Hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu uvažuje o tom, že národní tým posílí. Rulík to dnes řekl novinářům.

Devětadvacetiletý Kubalík i o pět let starší Gudas patřili mezi hlavní opory týmu, který loni v květnu v Praze získal titul mistrů světa. Již v minulých dnech se Rulíkovi omluvili ze zdravotních důvodů další členové úspěšného výběru - útočníci Ondřej Kaše a David Tomášek.

"Už je těch hráčů z loňského vítězného týmu docela dost. Ale nedá se nic dělat, je to tak, jak to je," podotkl Rulík.

Ohledně účasti střelce vítězného gólu z finále loňského šampionátu Pastrňáka byl Rulík dlouho skeptický. "Spíš budeme bez Davida Pastrňáka. Říkal mi to po (loňském) mistrovství světa i před sezonou. Myslím, že tam se to moc měnit nebude," řekl v únoru serveru sport.cz.

Během inspekční cesty v zámoří, z níž se tento týden vrátil, ale dostal od osmadvacetiletého lídra Bostonu slibnější informace. "Pokud by postoupili do play off, tak myslím, že to bylo jednoznačné, že ne. Ale v tuhle chvíli a v téhle situaci, jak jsme spolu mluvili… Řeknu to tak, že o tom přemýšlí. Je to pozitivnější. Ale dohoda je taková, že Jirka Šlégr (generální manažer reprezentace) se s ním spojí po konci základní části a všechno se bude řešit až po tom 16. dubnu," uvedl Rulík.