Češi zrovna vyhráli MS, ale nebudou tam? Hráče rozděluje okleštěný turnaj NHL

První hokejisté jsou nominovaní, o zbytku se v médiích spekuluje. Je znát, že turnaj čtyř zemí v podání NHL začne už za pár měsíců. Všeobecný zájem ale nebudí. David Pastrňák se dívat nebude, jistý si není ani Martin Nečas.

Téměř každý by nejspíš souhlasil, že olympijský hokej s účastí NHL je představením nejlepších proti nejlepším.

U turnaje čtyř zemí, který severoamerická liga pořádá sama v únoru příštího roku, to ale tak jednoznačné není.

Na přímý dotaz, zda je příhodné tuto akci titulovat jako návrat hokeje nejlepších proti nejlepším, odpovědělo v předsezonní anketě webu The Athletic kladně 21 z 33 oslovených hokejistů NHL, tedy necelých 64 procent. Zbytek zaujal opačné stanovisko.

Zápolení největších hvězd proběhlo naposledy na Světovém poháru 2016. Blížící se turnaj čtyř zemí je jeho skromnější obdobou, kritici by řekli, že slabou náhražkou. Kvůli absenci Ruska, Česka, Švýcarska nebo Slovenska.

"Chcete reprezentovat svoji zemi. Třeba Češi zrovna vyhráli mistrovství světa, ale nebudou tam," dodal k anketní odpovědi nejmenovaný slovenský hokejista.

Mezi účastníky je jen Kanada, Spojené státy, Švédsko a Finsko, země, které mají dostatek hráčského materiálu v NHL. Sem by normálně patřilo i Rusko, to ale od své invaze na sousední Ukrajinu mezinárodní turnaje nehraje, oficiálně je vyloučené z bezpečnostních důvodů.

Další reprezentace by musely nominovat i hokejisty hrající v Evropě, na ty ale zámořská soutěž nedrží práva. Do budoucna s nimi počítá, ale tentokrát jejich účast domluvit nestihla.

Nejmenovaný český hráč navrhl v anketě řešení, jak nedostatek hokejistů obejít - vytvořit společný československý tým. Německý respondent by uvítal tým Evropy jako na Světovém poháru 2016.

NHL však v umělých mužstvech nechtěla pokračovat. Proto turnaj čtyř zemí.

"Když člověk nepočítá to naše suprové mistrovství světa, tak mezi top čtyřku asi nepatříme. Musíme být objektivní. Finové, Švédové, Kanada i Amerika jsou určitě před námi, hlavní tím, kolik mají hráčů v NHL. V tom je složení turnaje asi správné, bohužel," prohlásil ve středu na online setkání s českými novináři útočník Martin Nečas.

Účast na akci už má jistou jeho spoluhráč z Caroliny Sebastian Aho, kterého Finsko nominovalo v první várce čítající šest jmen. Že by to ale Nečase motivovalo ke sledování turnaje?

"Těžko říct, asi budu někde na dovolené. Jestli to tam naladím, tak možná kouknu, ale toho hokeje je pro nás osobně přes sezonu hodně. Kdyby hráli Češi, tak ze střídačky koukám moc rád, ale takhle sám nevím," přiznal.

Další reprezentační tahoun David Pastrňák, také zklamaný z české neúčasti, v minulosti rovnou řekl, že se dívat nebude.

Absenci na blížícím se podniku NHL si oba budou moct vynahradit na olympiádě v Itálii 2026, kam severoamerická liga na rozdíl od předešlých zimních her v Jižní Koreji a Číně zavítá.

"Mám to v hlavě od doby, co se to potvrdilo," poznamenal Nečas. "Ne že by o tom člověk přemýšlel každý den, ale vím, že tam budou chtít všichni. Hrát na olympiádě je v rámci nároďáku to nejvíc, co může být. Je to pořád daleko, ale je to sen. Hlavně ať všichni, co tam mají být, jsou zdraví."