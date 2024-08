Macháč nedal Kordovi v pikantním souboji šanci, Plíšková po třech výměnách vzdala

Tenista Tomáš Macháč postoupil poprvé v kariéře do 3. kola US Open. Nasazenou šestnáctku Američana Sebastiana Kordu, kterého trápila bolest v pravé ruce, porazil 6:4, 6:2, 6:4. Dohrála naopak Karolína Plíšková, která utkání proti turnajové pětce Jasmine Paoliniové z Itálie vzdala po třech výměnách kvůli zranění levé nohy.

Třiadvacetiletý Macháč zatím pokračuje na betonových dvorcích v New Yorku bez ztráty setu a postoupil do 3. kola na třetím letošním grandslamu. Do této fáze se dostal i na Australian Open a Roland Garros. Duel proti o rok staršímu Kordovi vyhrál za dvě hodiny a pět minut. V dalším kole narazí na Belgičana Davida Goffina, nebo Francouze Adriana Mannarina.

Rodák z Berouna přišel v utkání jako první o servis, od stavu 2:4 ale vyhrál čtyři hry po sobě a získal první set. Na začátku druhé sady vybojoval český tenista brzký brejk a Korda si vzal za stavu 1:2 pauzu na ošetření ruky. Pauza mu nepomohla a přišel i o druhý set.

Ve třetí sadě ještě syn vítěze Australian Open z roku 1998 Petra Kordy zabojoval. Prolomil Macháčovo podání a ujal se vedení 3:0, ale znovu si nechal ošetřit pravou ruku. Macháč poté vývoj zvrátil. Od stavu 1:4 vyhrál zbývajících pět her a mohl slavit postup.

Finalistka turnaje z roku 2016 Plíšková odehrála proti Paoliniové pouhé tři výměny. Za stavu 15:15 si podvrtla kotník na levé noze a utkání vzápětí vzdala. Dvaatřicetiletá Plíšková dohrála ve Flushing Meadows ve stejné fázi jako vloni. Paoliniová narazí příště na přemožitelku Lindy Noskové Juliu Putincevovou z Kazachstánu.

O postup do 3. kola zabojují dnes další tři čeští zástupci. Marie Bouzková čelí Rusce Ljudmile Samsonovové, Karolína Muchová vyzve čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou z Japonska a Jakub Menšík se střetne s Australanem Tristanem Schoolkatem.

Sinner bez problémů postoupil

Nejvýše nasazený tenista Jannik Sinner z Itálie postoupil na US Open do třetího kola. Na newyorském betonu dnes bez větších potíží porazil Američana Alexe Michelsena 6:4, 6:0, 6:2. S dvacetiletým soupeřem se utkal v srpnu už podruhé, před dvěma týdny v Cincinnati s ním neztratil set.

Sinner se stejně jako v prvním kole s jiným domácím hráčem Mackenziem McDonaldem rozjížděl pomaleji. Dvakrát přišel o servis, po třetím brejku však úvodní sadu přece jen vybojoval pro sebe.

Pak už letošní vítěz Australian Open, jehož koncentraci před posledním grandslamem roku poznamenalo zveřejnění březnové dopingové kauzy, na dvorci jasně dominoval. První hráč světového žebříčku vyhrál sedmý zápas za sebou.

Sedmý nasazený Polák Hubert Hurkacz prohrál s Australanem Jordanem Thompsonem 6:7, 1:6, 5:7 a na US Open se ani na sedmý pokus nedostal do třetího kola.

Tenisový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo: Macháč (ČR) - Korda (16-USA) 6:4, 6:2, 6:4, Sinner (1-It.) - Michelsen (USA) 6:4, 6:0, 6:2, Thompson (Austr.) - Hurkacz (7-Pol.) 7:6 (7:2), 6:1, 7:5, Arnaldi (30-It.) - Safiullin (Rus.) 6:2, 6:4, 6:4, O'Connell (Austr.) - Bellucci (It.) 6:3, 6:4, 3:6, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo: Paoliniová (5-It.) - Plíšková (ČR) 0:0 skreč, Kalinská (15-Rus.) - Bondárová (Maď.) 6:2, 6:4, Šnajderová (18-Rus.) - Tausonová (Dán.) 6:4, 6:4, Putincevová (30-Kaz.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:1, 7:6 (7:4).

Čtyřhra - 1. kolo: Sisková, Lumsdenová (ČR/Brit.) - Kuo Chan-jü, Niculescuová (Čína/Rum.) 3:6, 7:5, 7:5.

