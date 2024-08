Naomi přišla v superobleku. A plakala. New York prahne po spektáklu s Muchovou

V New Yorku slavila dva ze svých čtyř grandslamových titulů. Doby největší slávy má Naomi Ósakaová momentálně za sebou, na US Open startuje na divokou kartu, opět ale poutá pozornost. Jak svým "superkostýmem", tak velkými emocemi a samotnou hrou. Za možnou kandidátku na velké překvapení Japonku považuje i Martina Navrátilová.

Naomi Ósakaová, US Open 2024 | Foto: ČTK

"Když jsem si to dnes oblékala na sebe, říkala jsem si, a sakra, doufám, že to není až moc," sympaticky přiznala šestadvacetiletá tenisová superstar obavy ze svého odvážného ošacení.

V New Yorku se představila po dvou letech a hned oslnila svérázným outfitem s volány a velkou mašlí ve stylu "lolita goth" vycházejícím z japonské Harajuku kultury.

Se společností Nike jej plánovala a ladila téměř celý rok a už dříve zmínila inspiraci kultovní japonskou superhrdinkou Sailor Moon.

"Zvlášť tady v New Yorku může být outfit trochu okázalejší. Ale i tak jsem měla pocit, že na mě každý pobaveně zírá," usmívala se bývalá světová jednička.

"Miluju módu a to, že jsem se podílela na svém vlastním oblečení, mi pro tohle US Open dává jiný druh síly. Je to tak trochu superoblek. Když ho mám na sobě, procházím určitou transformací," dodala.

Do prvního kola US Open dostala Ósakaová - aktuálně až 88. tenistka světového žebříčku - složitou soupeřku, světovou desítku Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska.

Bowing to the Queen of Fashion, @naomiosaka 🎀 pic.twitter.com/7ngPZLOFdE — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2024

Svým výkonem ale nadchla tenisový svět, navzdory tomu, že do New Yorku nepřijela v nejlepší formě.

Skutečně se transformovala v dominantní sílu a střetnutí dvou grandslamových šampionek opanovala za 64 minut. Papírovou favoritku vystřílela z kurtu 6:3, 6:2 a hráčku z Top 10 porazila poprvé po čtyřech a půl letech. Úžasně podávala a za celý zápas nashromáždila pouze pět nevynucených chyb.

Potvrdila tím prognózy legendární Martiny Navrátilové, která před turnajem zkušenou Japonku směle zařadila do užšího okruhu kandidátek na titul.

Po velkém vítězství "limetkově zelenou" Ósakaovou přímo na kurtu přemohly emoce.

"Snažila jsem se nebrečet, ale vzpomněla jsem si na minulý rok, jak jsem sledovala Coco (Gauffovou, vítězku loňského ročníku US Open, pozn. aut.) a strašně jsem toužila znovu vstoupit na tyhle kurty," vysvětlovala hráčka, která v posledních čtyřech letech dvakrát na delší dobu opustila tenisový kolotoč, poprvé kvůli mentálnímu zdraví, podruhé v důsledku těhotenství a narození dcery Shai.

"Netušila jsem, jestli se sem vůbec dokážu vrátit, jestli to zvládnu po fyzické stránce. Už jen hrát tenhle zápas a zakusit zdejší atmosféru pro mě znamená všechno. Děkuji," pravila dojatá Japonka.

Další tenisový spektákl nabídne v noci na pátek středoevropského času.

Duel 88. s 52. hráčkou světového žebříčku ještě nikdy nebyl tolik očekávaný. Ósakaová vyzve loňskou semifinalistku a jednu z nejšikovnějších a nejzábavnějších hráček na okruhu, Češku Karolínu Muchovou.

Pořadatelé neváhali a tenisový bestseller naplánovali na úvod večerního programu na největší světový tenisový stánek, stadion Arthura Ashe.

V očích bookmakerů je mírnou favoritkou Japonka, ve vzájemných zápasech je to 1:1.

V roce 2020 vyhrála v Cincinnati Ósakaová, následující sezonu Muchová oplácela v Madridu. Třetí setkání v Miami 2022 zůstalo nedohrané, Češka odstoupila kvůli zranění.