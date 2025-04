"Není to žádné zesměšnění soupeře." Hrdina Hradce vysvětlil gólové oslavy

Velkým královéhradeckým hrdinou se ve druhém semifinálovém utkání hokejové extraligy stal Aleš Jergl. Mountfield s Pardubicemi prohrával 1:2, ale domácí útočník v 58. minutě vyrovnal a v čase 67:33 dokonal obrat vítězným gólem.

V play off si Jergl polepšil už na pět branek. Třicetiletý hráč byl v rozhovoru s novináři šťastný, že uchránil Hradec Králové před nepříznivým stavem 0:2 na zápasy a stav semifinálové série je nerozhodný.

"Jsem rád, že se začíná zase od nuly. První zápas rozhodly přesilovky, teď jsme sice taky v jedné dostali gól, ale jinak jsme to zvládli ubránit. Zvedli jsme se a dokonali obrat," řekl Jergl.

O otočku se postaral sám dvěma povedenými střelami. První dal ze svého oblíbeného místa na pravém kruhu.

"Jordan Perret je silný na puku, takže jsem doufal, že mi to nahraje a já budu střílet," řekl o vyrovnávacím gólu. "V prodloužení jsme zase spolu jeli dva na jednoho, já jsem mu chtěl nahrát pod hokejkou, ale puk se ke mně odrazil zpátky. Brankář měl volno nad lapačkou, tak jsem se to snažil trefit."

Po obou gólech předvedl oblíbenou oslavu, při níž imituje hru na housle. "Jsem domluvený s tchánem, že to pro něj po každém gólu udělám. Hokej je pro fanoušky, musí je bavit a já si myslím, že tohle k němu patří. Jak už jsem říkal dřív, určitě to není žádné zesměšnění soupeře, prostě radost po gólu," řekl částečně v narážce na komentáře hokejistů Mladé Boleslavi z předchozí série.

Tentokrát přidal i další prvek. "To byl LeBron James. To mě prostě napadlo, že když dám dneska gól, tak udělám tohle," komentoval emoce po gólu na 2:2 a nápodobu basketbalové hvězdy.

Ve druhém semifinálovém utkání se Mountfieldu dlouho nedařilo prosadit. Do úvodní přestávky prověřili domácí Romana Willa jen třikrát a pardubická obrana je celý zápas téměř nepouštěla do předbrankového prostoru.

I proto trenérovi Tomáši Martincovi připadaly první dva duely jako den a noc, přestože v tom prvním paradoxně Hradec Králové prohrál.

"Nemyslím si, že bychom hráli až tak hrozně, jak říkáte. Je to play off a z obou stran je to celkem opatrné. Rozhodují chyby a maličkosti. Někdy se člověk těžko dostává k soupeři do třetiny, ale věřili jsme a šli si za tím. Podařilo se nám to, takže super," řekl Jergl.

Hradeckému týmu zatím dělá v sérii největší potíže elitní formace soupeře, Roman Červenka s Lukášem Sedlákem byli u všeho podstatného na straně Pardubic.

"Jsou to velmi zkušení hráči, takže si na ně musíme dávat pozor. Víme, že kvalitu předvádějí, a když jsou na ledě, musíme být opatrnější," nabádal Jergl.

Série se nyní přesouvá do Pardubic, kde se třetí a čtvrtý duel odehrají v pondělí a úterý. Mountfield už na ledě rivala v základní části jednou uspěl.

"Bude to zase něco jiného než tady, ale věřím, že nás přijedou podpořit fanoušci. Uděláme maximum pro to, abychom domů přivezli minimálně jednu výhru," dodal Jergl.