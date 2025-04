Usmaží Spartu peklo? Dřív bylo i na Blšany, říká Matušovič. Ale Baník má za favorita

Fotbalová liga má před sebou megašlágr. Baník hostí od 16 hodin Spartu a tradičně vypjatému duelu, který byl vyprodaný takřka tři týdny dopředu, dodá šťávu i vyrovnaná situace v tabulce, kde jde o Ligu mistrů. O vzestupu Baníku či o slibovaném pekle fanoušků mluví v rozhovoru pro online deník Aktuálně.cz někdejší útočník Miroslav Matušovič, jenž působil v týmech obou rivalů.

Bude dnes Baník proti Spartě favoritem?

Podle formy, ve které se týmy nacházejí, podle výkonů i postavení v tabulce ano. Baník teď dlouhodobě zápasy výsledkově zvládá, Sparta má v zádech dvě porážky.

Marně byste pátral v paměti, kdy naposled se tohle dalo před zápasem těchto rivalů vyslovit, že?

Na rovinu si pojďme říct, že do těchto zápasů chodila vždy jako favorit Sparta. Pořád je to Sparta, ale teď je na tom lépe Baník. Dlouho na to čekal. Za mě dozrál, pěkně postupně si to vybudoval. Ještě před osmi lety byl ve druhé lize. Ten postupný vývoj se mi líbí, přeju jim to. Fotbal je vrtkavý, v jednu chvíli se mluvilo o odvolání trenéra Pavla Hapala, teď ho vynáší do nebes. Tým má kvalitu a to, kde se nachází, není náhoda. Je to výsledek koncepční práce.

Baník táhne šňůru pěti ligových výher v řadě. Co zlepšil? Co mu tak dobře funguje?

Potvrzuje dobrou výkonnost dlouhodobě, ale teď umí dotáhnout k výhře i zápasy, v nichž to kvalitativně není nic extra. Dříve měli problémy se zahazováním šancí, teď už góly dávají. Střelecky se probudil třeba Filip Kubala. Drží je i brankář, Baník šlape celkově dobře.

Před týdnem se v zápase proti Pardubicím vrátil po zranění Ewerton a za 25 minut stihl gól a asistenci. Jsou to pro trenéra Hapala příjemné starosti, jestli teď brazilskou hvězdu nasadit od začátku?

No, každá mince má dvě strany. Je příjemné, že máte kam sáhnout a není to jen o Ewertonovi. Na druhou stranu Pavlu Hapalovi nezávidím, protože sám jsem trenér a vím, jak to funguje. Trenér Hapal ví, co Ewerton pro Baník před tím zraněním udělal, bude to hodně o komunikaci.

Jak byste to udělal vy? Postavil byste Ewertona od začátku?

Nedokážu si představit, že by Ewerton takový zápas nechtěl hrát, pokud je zdravotně v pořádku. Já jako trenér bych nezapomněl, co ten hráč do té doby pro tým udělal, a dal bych ho do základní sestavy. Chápu, že proti Pardubicím nastoupil až ve druhém poločase, kdy už třeba soupeř odcházel kondičně. Navíc to není Sparta. Zkusil si to před dnešním utkáním, teď bych ho tam jako trenér dal od začátku.

Sparta prohrála v Liberci, doma podlehla Plzni. Předtím sice vítězila, ale její jarní výkony nebyly v mnoha případech zrovna povedené, souhlasíte?

Po dvou titulech tam došlo k velkému zásahu. Odešel trenér s obrovskou kvalitou, odešel Láďa Krejčí, na nějakou dobu Jan Kuchta. Proto jsou výkony kolísavé. Myslel jsem, že derby bude spouštěč lepších výkonů Sparty, jenže přišla facka v Liberci a od Plzně.

Budou významným faktorem zápasu fanoušci? Je střetnutí Baníku se Spartou tak speciální, že by tohle mohlo Pražany srazit?

Nemyslím si to. Sparta je zvyklá na to, že skoro kamkoliv přijede, je tam plný stadion. Dlouhodobě Sparta takové zápasy, i v Ostravě, dokázala zvládat. Z pohledu Baníku tam naopak může být přemotivovanost. V posledním zápase hrála Sparta proti Plzni, Baník proti Pardubicím. To je rozdíl. Baník hrál dobře, nicméně rozhodl to až v závěru. Říkal jsem, že teď bude favorit, ale Spartu rozhodně neodepisuju, tohle umí zvládat.

Takže naopak si říkáte, aby Baník nepodlehl dojmu, že je vše růžové?

Právě proto o tom mluvím. Spartu tohle nepřekvapí, sám jsem to v jejím dresu zažil xkrát. Pro ni je zápas číslo jedna se Slavií, v poslední době s Plzní, pak následuje Baník. Ano, hráči se na ten zápas v Ostravě těší, ale není to jako derby. Tam by byla nervozita Sparty větší, aniž bych chtěl snižovat kvalitu Baníku. Ten to bere jako zápas číslo jedna, proto by mohl být přemotivovaný. Kde vidím u obou týmů rezervy, to je defenzivní činnost. Rozhodne, kdo udělá méně chyb, kvalita dopředu je na obou stranách. Přeju si, aby to nebylo svázané taktikou. Pak bude o drama postaráno.

Jak tím utkáním žije region, když je Baník takhle nahoře? Skoro tři týdny dopředu bylo vyprodáno. Nemrzí vás, že se to časově tluče se zápasem vašich Hranic na Moravě, které v divizi trénujete?

(úsměv) Samozřejmě mě to mrzí, ale mám nějaké priority. Myslím, že kdybych neměl zápas s Hranicemi, byl bych v Ostravě osobně nebo bych to komentoval v televizi. I tak se těším, podívám se potom. A jak tím žije region? Všichni si to ohromně užívají, probírají to a těší se.

Před týdnem jste si v rozhovoru pro Eurofotbal.cz trochu dloubnul do fanoušků Baníku, když jste řekl, že vás mrzí, že tím tolik žijí až teď. Jak jste to myslel?

Ale to nebylo žádné rýpání… Najednou mi chodí zprávy, jestli bych mohl sehnat tolik a tolik lístků na Spartu. Moje otázka pokaždé zní, kolikrát tam ten člověk byl za ta předchozí kola. Na Baník chodí v průměru kolem devíti tisíc lidí, neříkám, že je to málo, ale byl bych strašně šťastný, aby fanoušci fandili nejenom v době, kdy se daří. Nechci do baníkovců rýpat, každý ví, že jsou skvělí. Akorát zmíním, že v naší mistrovské sezoně 2003/04 bylo vyprodáno na kohokoliv. Ale asi je to přirozené.

Nepřispívá k tomu zájmu i to, že se hraje o druhé místo, které zajišťuje vstupenku do kvalifikace Ligy mistrů?

To možná ano, ale na Spartu by bylo vyprodáno i bez toho. Já jsem na to jen chtěl upozornit, abych fanoušky poprosil, aby na fotbal chodili, ať se hraje s kýmkoliv. V době, kdy jsem hrál, přijelo do Ostravy 18 tisíc lidí i na Blšany.

Zmiňoval jste postupné kroky Baníku v cestě nahoru. Jak důležitou roli v tom podle vás hraje sportovní manažer Luděk Mikloško, který nastoupil na podzim roku 2022?

Určitě velkou. Je to persona plná zkušeností, v Anglii toho dokázal strašně moc. V Baníku pod ním nějaké věci přehodnotili. Tím ale netvrdím, že předtím bylo všechno špatně. Nějak se navázalo, stabilizoval se kádr, podržel se trenér Hapal i v těch chvílích, kdy to tak veselé nebylo. To bylo hrozně důležité. Není to jen pan Mikloško, ale souhra více věcí dohromady.

V zápase s Pardubicemi ho fanoušci dojali velkým choreem, podpořili ho v boji proti rakovině. Co jste na to říkal?

Bylo to od fanoušků krásné. Vzpomenu Matěje Šína, i tento klouček už si ve svém věku prošel bojem proti rakovině. To jsou věci, u kterých jde sportovní rivalita stranou. Fanoušci Baníku jsou v tomto tak skvělí a lidští, že by takto podpořili kohokoliv. Myslím, že v panu Mikloškovi to zanechalo husinu na těle. Fanoušci mu vzkázali, že bojují s ním, že jsou na jedné lodi. Nezbývá nic než zatleskat.

Online deník Aktuálně.cz bude sledovat utkání Baníku proti Spartě s úvodním výkopem v 16 hodin v podrobné online reportáži.