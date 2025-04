Ruský kanonýr v jediném zápase dohnal rekord Gretzkého a překonal Jágra

Alexandr Ovečkin zařídil svým 893. a 894. gólem v NHL výhru Washingtonu 5:3 nad Chicagem a vyrovnal brankový rekord soutěže.

Dělí se o něj s Waynem Gretzkym, který se dostal do čela tabulky střelců před Gordieho Howea před 31 lety.

Ruský útočník zároveň překonal svou 136. vítěznou trefou v kariéře rekord Jaromíra Jágra, který je v historickém pořadí kanonýrů čtvrtý se 766 trefami.

"Je to výjimečný moment. Je vždy potěšení být v této kategorii s takovými jmény," pronesl Ovečkin po vyrovnání rekordu.

"Je to skvělé pro hokej i naše fanoušky, že se to povedlo udělat tady ve Washingtonu," doplnil.

Ovečkin otevřel ve čtvrté minutě skóre, když se jeho střela z pravého kruhu odrazila od tyče a zad gólmana Spencera Knighta do branky.

Podruhé udeřil v čase 46:13 za stavu 3:3 v přesilové hře svým typickým způsobem: ranou bez přípravy z levého kruhu. Gólům devětatřicetiletého kanonýra tleskal v hale i Gretzky.

"Alex říkal, ať na zápas nechodím, dokud se nepřiblíží rekordu na dva góly," prozradil Gretzky.

"Včera jsem si říkal, že raději poletím, protože možná dá hattrick. A když ve čtvrté minutě skóroval, napadlo mě, že možná už po první třetině bude hotovo," dodal legendární útočník, který dal 894 branek v 1487 zápasech. Ovečkin to stihl o jedno utkání rychleji.

Gretzky už před dvěma lety odpovídal na dotazy, zda Ovečkin jeho rekord překoná, že je to jen otázkou času.

"Pamatuju si, jak jsem mu zavolal, když překonal 800 gólů a poté několik zápasů neskóroval. Přiznal, že se cítí pod tlakem. To, co jiní prožívají u série dvaceti zápasů bez gólů, má on u čtyř. Říkal jsem mu, ať se uklidní, že se dostane na 900," řekl kanadský velikán.

Ovečkin překonal prvním gólem v zápase počtrnácté v kariéře hranici 40 branek a vylepšil tím svůj rekord NHL. Je jediným hráčem historie soutěže, který po 35. narozeninách nasázel ve třech ročnících alespoň 40 gólů.

"Každý se zaměřuje na jeho rekord, ale hraje úžasně. Dává důležité góly, táhne nás. Je to náš kapitán, náš lídr. Má velký podíl na úspěchu našeho týmu v této sezoně," poukázal Ovečkinův spoluhráč z útoku Tom Wilson na skutečnost, že Washington je druhý v NHL, o bod za Winnipegem.

NHL:

Detroit - Carolina 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

Branky: 10. Chiarot, 10. Kasper, 30. P. Kane, 30. Rasmussen, 60. DeBrincat - 22. Blake, 33. Robinson, 53. Burns. Střely na branku: 21:33. Diváci: 18.972. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Rasmussen (oba Detroit), 3. Burns (Carolina).

Washington - Chicago 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Branky: 4. a 47. Ovečkin, 28. Fehérváry, 44. D. Strome, 59. Leonard - 14. Bertuzzi, 21. Nazar, 28. Kurashev. Střely na branku: 29:22. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Carlsson, 3. D. Strome (všichni Washington).

NY Islanders - Minnesota 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky: 23. Cizikas, 25. Holmström, 44. Dobson - 22. Zuccarello. Střely na branku: 27:28. Diváci: 15.742. Hvězdy zápasu: 1. Dobson, 2. Holmström, 3. Cizikas (všichni NY Islanders).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Toronto 75 46 4 25 245:221 96 2. Tampa Bay 75 44 5 26 269:198 93 3. Florida 75 44 4 27 237:204 92 4. Ottawa 75 40 6 29 215:215 86 5. Montreal 75 36 9 30 227:249 81 6. Detroit 75 35 7 33 216:237 77 7. Buffalo 74 32 6 36 244:263 70 8. Boston 76 30 9 37 197:252 69

Metropolitní divize:

1. x-Washington 76 49 9 18 276:207 107 2. x-Carolina 75 46 4 25 246:202 96 3. New Jersey 76 40 7 29 227:201 87 4. NY Rangers 75 36 7 32 229:226 79 5. Columbus 74 34 9 31 245:253 77 6. NY Islanders 75 33 10 32 206:230 76 7. Pittsburgh 76 30 12 34 222:279 72 8. Philadelphia 76 31 9 36 217:263 71

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Winnipeg 76 52 4 20 261:177 108 2. x-Dallas 75 50 4 21 259:190 104 3. x-Colorado 77 47 4 26 261:216 98 4. St. Louis 77 42 7 28 236:217 91 5. Minnesota 77 41 7 29 209:222 89 6. Utah 76 34 12 30 214:233 80 7. Nashville 76 27 8 41 191:250 62 8. Chicago 76 21 10 45 206:277 52

Pacifická divize:

1. x-Vegas 75 45 8 22 252:202 98 2. Los Angeles 75 43 9 23 223:189 95 3. Edmonton 75 44 5 26 242:219 93 4. Calgary 75 36 12 27 198:220 84 5. Vancouver 75 34 13 28 213:234 81 6. Anaheim 75 33 8 34 206:237 74 7. Seattle 76 32 6 38 229:245 70 8. San Jose 75 20 10 45 195:285 50

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci a "p" zisk Prezidentské trofeje.