Jágr, Neumannová a další. Zeman přivítal na Pražském hradě úspěšné sportovce

před 56 minutami

Čeští sportovci poobědvali na Pražském hradě ku příležitosti zahájení oslav 100 let českého sportu. Prezident Miloš Zeman hovořil o potřebě podpory pro vysloužilé sportovní legendy.

Praha - Úspěšní čeští sportovci minulosti i současnosti poobědvali na Pražském hradě. V noblesních prostorách Rothmayerova sálu tak zahájili dnešní oslavy 100 let českého sportu, které jsou spojeny se stým výročím vzniku samostatného Československa. Sportovce přivítal prezident Miloš Zeman, který hovořil o potřebě podpory pro vysloužilé sportovní legendy.

Současné sportovce zastupoval například olympijský šampion z Ria Lukáš Krpálek, ve kterém ještě doznívalo zklamání z neúspěšného boje o medaili na MS. Z Baku se vrátil ve čtvrtek večer. Na velkolepé oslavy, které budou pokračovat galavečerem ve Foru Karlín, se těšil. "Mně se to líbí, že je to takhle velké. Sám jsem zvědavý, jak ten dnešek bude probíhat, a myslím, že si to všichni užijeme."

Nechyběla ani hokejová legenda Jaromír Jágr. "Já jsem byl strašně rád, že jsem byl pozvaný tady na tu akci. Měl jsem možnost se setkat se sportovci, kteří mi ukázali směr mého života, kteří byli mými vzory. Chtěl jsem být jako oni," vykládal.

Návštěvu na Hradě zařadil do tréninkového programu, protože se chce dostat do takové kondice, aby mohl v dresu svého Kladna znovu naskočit do zápasu. "Když jsem koukal na to naše rozlosování, tak je tam přestávka mezi 3. a 10. v tom příštím měsíci, a kdyby bylo na mně, tak bych se chtěl pokusit naskočit toho desátého," řekl. To hraje Kladno doma s Havířovem.

Olympijská vítězka z Turína Kateřina Neumannová si užívala setkání se sportovními kolegy. "Můžu být pyšná na to, že patřím do takové společnosti. Myslím, že bychom to měli podporovat, aby se tady za dalších sto let potkala podobná sportovní společnost," řekla novinářům. Její idol je ale jeden z mála, který se z dnešních oslav omluvil. "Vyrůstala jsem a měla jsem nad postelí Ivana Lendla, ten tady dnes není a nebude. To byla pro mě sportovní osobnost, která zaslouží obrovskou úctu."

Většina tuzemské sportovní historie je společná se Slováky, kteří s Čechy žili až do konce roku 1992 ve společném státě. Oslav se proto účastní i slovenští sportovci, například bývalý tenista Miloslav Mečíř. "Já jsem ještě reprezentoval společný stát. Já si na to (rozdělení) dodnes neumím zvyknout. Sice mluvím slovensky, ale otec je Čech, manželku mám z Čech, syn se narodil v Praze, takže já se pořád cítím jako Čechoslovák," poznamenal olympijský šampion z roku 1988.

Dlouhou část české sportovní historie psali bratři Jan a Jindřich Pospíšilové, dvacetinásobní mistři světa v kolové. První titul získali v roce 1965 v Praze, ten poslední vybojovali o 23 let později v německém Ludwigshafenu.

Ten jim nejvíce utkvěl v paměti, protože už před turnajem ohlásili, že to je jejich poslední start na MS. Vyhráli i díky tomu, že domácí Němci proti nim v závěru neproměnili penaltu. "Když se nám to podařilo, tak celá hala, všech 6000 diváků povstalo a tleskali nám na rozloučenou po naší hymně. Děkovali vlastně za celou tu historii těch roků, kdy nás viděli hrát. Myslím, že to bylo to nejkrásnější zadostiučinění," vzpomínal mladší Jan Pospíšil.

Prezident Zeman připomněl smutný osud některých bývalých sportovců. "Takový drastický případ, o kterém vím, je skifař (Václav) Kozák, který byl velmi úspěšný olympionik a skončil jako bezdomovec. Byl bych rád, kdyby se tady vytvořil systém péče o sportovní legendy, aby nikdo nebyl zapomenut," řekl. Od předsedy České unie sportu Miroslava Jansty k dnešním 74. narozeninám převzal první výtisk publikace o 100 letech českého sportu.