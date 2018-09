Krpálkova porážka rozpůlila svět juda. Ale o politiku nešlo, říká český funkcionář

před 2 hodinami

Lukáš Krpálek na mistrovství světa kontroverzně prohrál zápas s Mongolem Dúrenbajarem Ulzíbajarem poté, co rozhodčí přisoudili soupeři sporný bod. Olympijský šampion po zápase mluvil o možném politickém tlaku ve prospěch soupeře, ale to lze alespoň podle místopředsedy Evropské judistické unie Michala Vachuna vyloučit. "Ale je to opravdu těžké na hodnocení. Koneckonců celý judistický svět je kvůli tomu rozdělený půl na půl," říká bronzový medailista z mistrovství Evropy 1965.

Ve středečním zápase Lukáše Krpálka s Dúrenbajarem Ulzíbajarem z Mongolska došlo ke spornému momentu, po kterém nakonec mongolský judista poněkud kontroverzně vyhrál bronzovou medaili. Vy jste byl v Baku přímým svědkem zápasu, jak jste celou situaci viděl?

Michal Vachun Narodil se v roce 1944 v Prostřední Bečvě

Vrcholem jeho judistické kariéry je bronz z ME 1965

V 70. a 80. letech působil jako trenér a metodik

Po revoluci působil jako trenér Islandu

Od roku 2005 se věnuje fukncionářské činnosti, nyní je místopředsedou Evorpské judistické unie

Byla to taková dynamická situace na okraji tatami. Lukáš se po pokusu Mongola o útok snažil kontrovat. Soupeř už byl v boji na zemi a v takové situaci se zápas obvykle přerušuje. Ale Lukáš viděl šanci, jak ho ze země zvednout a hodit. To je technika sutemi waza, kdy se soupeřem sám padá a převrátí soupeře na záda. Mongol se bohužel trefil vlastní vahou do toho pádu a dopadl na Lukáše.

A jak tedy situaci hodnotíte? Rozhodli arbitři správně, když přisoudili Mongolovi vítězství na wazaari?

Čistě po technické stránce je to opravdu těžké na hodnocení. Pokud bych to měl možnost rozhodnout, tak se určitě postavím na stranu naší výpravy. Ale jde o to, že judistický svět je rozdělený půl na půl, zdali to mělo být wazaari, nebo ne. Je to tu ještě dneska hodně diskutované.

Také je důležité říci, že se to odehrálo ve fázi "golden score", tedy v prodloužení, kdy zápas jakýmkoliv skóre končí. Tam už nebyla šance to nijak zvrátit. Každopádně polovina rozhodčích i polovina olympijských vítězů to vidí tak, že wazaari nemělo být, ale druhá zase souhlasí s jury.

Kdo se postavil na stranu Lukáše Krpálka a kdo se naopak zastal rozhodčích?

Například Ital Ezio Gamba, olympijský vítěz, šéf ruské reprezentace, ten to viděl tak, že to nemělo platit. Podle něj to měla být jednoznačně akce Lukáše. Na druhou stranu třeba Neil Adams, mistr světa a druhý z olympiády, který tu dělá komentátora, si myslí opak.

Chtěl bych ale dodat ještě jednu věc. V pravidlech máme takovou uzanci, že pokud dochází k akci, která není jednoznačně řešitelná a nedá se jednoznačně rozhodnout, tak ten zápas má pokračovat a nemá se hledat rozhodnutí za každou cenu. A to mohla jury využít. Bohužel bádali samozřejmě s pomocí videosystému a nakonec rozhodli takto.

Sám Lukáš Krpálek po zápase tvrdil, že ve verdiktu sudích možná hrála roli politika. Co na tohle tvrzení říkáte?

Absolutně vylučuji, že by se rozhodovalo z politických důvodů. Spíš bych řekl, že rozhodčí chtěli být konzistentní. Dva dny předtím byl podobně sporný zápas Francouze s Kubáncem v semifinále, kde Kubánec vyhrál identickým způsobem. Jury i po přezkoumání videa rozhodla, že ta akce Kubánce platila, přičemž Francouz, stejně jako Krpálek, upadl sám. A já si myslím, že pokud ta jury rozhodla ve stejné situaci nějak, tak chtěli rozhodnout stejně i v dalším případě. A oni se i na to odvolávali při intervenci trenéra Petra Laciny. O politiku rozhodně nešlo.

Mohl byste ještě na závěr zhodnotit, jak se Lukáš na celém šampionátu pral?

Pro něj je to hořká pilulka. Prohrát po takovém rozhodnutí. Ale nic bych za tím nehledal. Lukáš je borec par excellence a pral se skvěle. Měl kritické momenty, ale zvládl to super, třeba proti tomu Holanďanovi. Ale někdy se ty závody takhle vyvinou. Ale já říkám, je lepší, že prohrál tady než na olympiádě v Tokiu.