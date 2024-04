Zadina měl zůstat nad věcí, byl to výkřik ze tmy, tvrdí Šejba. Pánika by trestal více

Pardubický trenér Marek Zadina na sebe po nedělním čtvrtém finále play off hokejové extraligy strhl veškerou pozornost. Po výhře 6:2 a srovnání série na 2:2 přišel v Třinci mezi novináře s ostrým prohlášením o mediální masáži proti Dynamu a také o ovlivňování rozhodčích. Jeho bývalý spoluhráč a pardubická legenda Jiří Šejba přemítá, co to se sérií provede.

"Ta mediální masáž je neskutečná. Je těžké, když je někdo ovlivněný médii," spustil Zadina po nedělním vítězství a později směřoval své vyjádření hlavně proti Milanu Antošovi. Dlouholetý hokejový expert ho namíchl tím, že v pořadu na portálu Sport.cz kritizoval agresivitu pardubických hráčů proti třineckému brankáři Ondřeji Kacetlovi ve druhém finále. Související Mediální masáž proti Pardubicím, stěžoval si Zadina. Rozhodčí jsou prý ovlivnění Před třetím zápasem série potom oběma klubům přišel e-mail od šéfa rozhodčích Vladimíra Pešiny, který upozorňoval na to, že přestupky na brankovišti budou sudí podle pravidel trestat. Žádný volnější metr. Utkání v Třinci podle toho vypadala, hra se pozměnila. "Antoš dělá v uvozovkách experta, ale pro mě to expert není. Špiní Pardubice, špiní naši organizaci a naše hráče. Dělá tlak na rozhodčí," sypal ze sebe naštvaný Zadina. Za znevážení jména soutěže dostal později pokutu 75 tisíc korun. Měl pocit, že tím Pardubice přišly o jednu ze zbraní, která jim pomohla domácí zápas číslo dvě zvládnout? Nebo chtěl vyslat vzkaz do vlastní šatny, aby se tým ještě více semknul i v boji proti svým kritikům? Související Zlatý hattrick na dosah. Soudruzi nic jiného nebrali, sklaplo jim, vzpomíná Martinec "Těžko říct, hráči se teď s tím musí popasovat. Někdo věci kolem neřeší, bere to s nadhledem. Někdo potřebuje trochu provokaci, jiní pak mají na ledě rudé oči a tlak nezvládají," hodnotí pardubická legenda Šejba. Za Pardubice odehrál ve federální soutěži a extralize celkem 394 utkání, krátce je vedl i v trenérské kariéře. Sám by na Zadinově místě reagoval nejspíš jinak, byť emoční vypětí v play off chápe. "Je tam i velký tlak od managementu, v Pardubicích do toho strčili hodně peněz. Ale občas musí být trenér nad věcí, ujasnit si to s hráči v kabině a ne taková prohlášení ventilovat," říká Šejba. "Vím, že Mára je impulzivní, každý to máme jinak, ale tímhle se podle mě pustil na tenkou hranu. Nevím, je to jeho věc," pokračuje. Nechtěným efektem by totiž mohlo být posílení sebevědomí soupeře. Třinec může číst Zadinova slova jako projev nervozity. O Pardubicích se obecně mluvilo jako o favoritovi finále. Třinec má v nohách dvě sedmizápasové série, Dynamo by mělo mít více sil. Oceláři navíc hrají bez klíčových obránců Jakuba Jeřábka a Martina Marinčina, kanonýr Martin Růžička bojuje se zraněním. I tak je série vyrovnaná. Jiří Šejba | Foto: Milan Kammermayer "Je to takový výkřik ze tmy, jak by řekl nebožtík Zbyněk Kusý. Soupeři to klidně může pomoct," uvažuje Šejba. "Mára v Třinci donedávna působil jako asistent, třinečtí kluci ho znají a možná je svými výroky namíchl," dodává. Sám ovšem považuje za nešťastné, že se šéf rozhodčích Pešina ozval klubům v rozjeté finálové sérii. Metr měli sudí podle Šejby sjednotit hned na startu play off. "Je otázka, proč se rozhodčí najednou probrali. Pravidla se mají dodržovat v prvním kole základní části i v play off. Přišla dohrání po přerušení, ataky na gólmana a stejné fauly se neposuzovaly stejně," podotýká mistr světa z roku 1985. "Něco pustí rozhodčí a potom to řeší Ujča (Viktor Ujčík) s disciplinární komisí. Pak zase některé hráče osvobodí. Nemyslím si, že je to dobře," pokračuje Šejba. Nelíbí se mu třeba to, že ve finále pokračuje pardubický útočník Richard Pánik. V prvním finále nesportovně najel do ležícího Patrika Hrehorčáka, o den později v přerušené hře trefil vysokou holí Petra Šenkeříka. Související Hokej na Kladně by asi skončil, přiznal Jágr. Popsal, jak trénoval dvakrát denně "Měl úlet už v semifinále proti Litvínovu, teď dva proti Třinci. Kurník, hráč takového formátu s více než 500 zápasy v NHL přece nemůže mít takové zkraty. Kdyby se mu to sečetlo, měl dostat trest a ve finále už nehrát," tvrdí Šejba. I vzhledem k výhodě domácího prostředí dává za stavu 2:2 o něco větší šance na titul Pardubicím. Procentuálně říká 60 proti třineckým 40. "Ale je třeba říct, že oba týmy podávají skvělé výkony. Třinec hraje to, na co je zvyklý, a vpředu mívá vysokou využitelnost šancí. Pardubice zase v neděli zahrály skvěle v obranném pásmu, ubránily spoustu přesilovek soupeře a vyrovnání série si zasloužily," shrnuje Šejba. Páté utkání přinese jednomu ze soupeřů první titulový mečbol. Hraje se v Pardubicích dnes od 18 hodin a duel můžete sledovat prostřednictvím on-line přenosu na webu Aktuálně.cz.