Pastrňák dal gól, slaví ale Matthews. Golden Knights i díky Hertlovi vykradli Dallas

Útočník David Pastrňák dal po nahrávce Pavla Zachy svůj první gól v aktuálním play off, prohru Bostonu 2:3 s Torontem ale neodvrátil. Maple Leafs srovnali sérii na 1:1 na zápasy. Vstup do vyřazovacích bojů zvládli úspěšně obhájci Stanley Cupu z Vegas, kteří v úvodním duelu i díky zásahu Tomáše Hertla vyhráli na ledě Dallasu 4:3.

Boston chtěl navázat na výhru 5:1 z prvního utkání série a do zápasu vstoupil dobře. V první třetině dal dvě branky a po dvaceti minutách vedl 2:1. Na přesilovkovou trefu Morgana Geekieho odpověděl hostující Max Domi, osm sekund před sirénou ale vrátil domácím vedení Pastrňák.

Český kanonýr využil skvělé orientace Zachy, jenž ho z otočky našel nikým nehlídaného mezi kruhy, a dal svůj 36. gól ve vyřazovacích bojích NHL.

"Hned poté, co jsem posunul puk na modrou čáru, jsem viděl, jak si najít místo mezi kruhy. Pavel situaci skvěle přečetl a poslal mi puk do ideální pozice," řekl Pastrňák.

Jeho trefa však Bostonu k výhře nepomohla. V závěru druhé třetiny vyrovnal John Tavares a v 53. minutě otevřel svůj střelecký účet v play off nejlepší kanonýr základní části Auston Matthews.

Právě americký střelec Torontu zachránil vítězství při závěrečném tlaku Bruins.

V poslední minutě zápasu Zacha protečoval puk na gólmana Ilju Samsonova a Pastrňák dorážel do poloodkryté branky, ale nedokázal přetlačit Matthewse na brankové čáře.

"Auston je hráč světové extratřídy. Když vidíte jeho zápal do hry a jeho snahu rozhodnout každý zápas, uvědomíte si, jak důležitý hráč to pro nás je. Dnes nás nasměroval za velmi důležitou výhrou," chválil kapitán Tavares Matthewse, který v zápase nasbíral tři body.

Vítězný vstup do play off mají za sebou hokejisté Vegas i díky Hertlovi. Český centr se v přesilové hře prosadil před brankou a zvýšil na 3:1 pro Golden Knights. Hosté v Dallasu vytěžili z minima maximum. Na čtyři branky jim stačilo 15 střel. K vítězství gólem přispěl i Mark Stone, jenž se do sestavy vrátil po dvou měsících.

"Je skvělé ho vidět zpět na hřišti. Přinesl do zápasu spoustu energie a jeho gól nastartoval celý tým. Jsme rádi, že se vrátil," řekl na adresu kapitána Golden Knights Noah Hanifin.

Golden Knights ustáli závěrečný nápor Dallasu a potvrdili, že se jim proti Stars daří. Vyhráli už pátý vzájemný zápas v řadě a vykročili za zopakováním loňského konferenčního finále, v němž porazili Dallas 4:2 na zápasy. "Doufám, že na dnešním vítězství dokážeme stavět a že se v průběhu série budeme zlepšovat," uvedl Hertl.

Carolina ve druhém utkání s New York Islanders otočila ze stavu 0:3 a po výhře 5:3 se ujala vedení 2:0 na zápasy. Hurricanes ještě v 58. minutě ztráceli, dvěma góly během devíti sekund ale zlomili zápas na svou stranu. V klíčové fázi utkání se prosadili Sebastian Aho a Jordan Martinook.

"Ve třetí třetině se na Islanders valila vlna za vlnou. Celou dobu jsme je tlačili a nedovolili jsme jim prakticky nic. To bylo klíčové," řekl Martinook. Hurricanes ve třetí třetině soupeře přestříleli 17:1.

Hokejisté Edmontonu na úvod play off porazili Los Angeles 7:4. Vysokou výhru řídila první formace Oilers. Zach Hyman dal tři góly, Connor McDavid zaznamenal pět asistencí a Adam Henrique zakončil duel s bilancí 1+1.

Play off NHL - 1. kolo:

Východní konference - 2. zápasy:

Boston - Toronto 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Branky: 11. Geekie, 20. Pastrňák (Zacha) - 11. Domi, 39. Tavares, 53. Matthews. Střely na branku: 29:33. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Samsonov (oba Toronto), 3. Pastrňák (Boston). Stav série: 1:1.

Carolina - New York Islanders 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

Branky: 34. Teräväinen, 51. Jarvis, 58. Aho, 58. Martinook, 60. Guentzel - 17. Palmieri, 20. Horvat, 24. Lee. Střely na branku: 39:12. Diváci: 18.905. Hvězdy zápasu: 1. Martinook, 2. Jarvis, 3. Aho (všichni Carolina). Stav série: 2:0.

Západní konference - 1. zápasy:

Dallas - Vegas 3:4 (2:3, 0:1, 1:0)

Branky: 17. Benn, 19. J. Robertson, 52. Marchment - 2. Stone, 9. Marchessault, 18. Hertl, 22. McNabb. Střely na branku: 30:15. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. McNabb, 2. Eichel (oba Vegas), 3. Benn (Dallas).

Edmonton - Los Angeles 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)

Branky: 7., 25. a 47. Hyman, 10. Henrique, 29. Nugent-Hopkins, 42. Draisaitl, 60. Foegele - 31. M. Anderson, 38. Kempe, 57. Dubois, 59. Moore. Střely na branku: 45:37. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Hyman, 2. McDavid, 3. Bouchard (všichni Edmonton).