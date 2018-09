S legendou z NHL, ale bez stadionu. Orli chtějí po restartu vylétnout co nejvýš

před 1 hodinou

Znojemští hokejisté vstoupí v pátek do své osmé sezony v mezinárodní Erste Bank Eishockey lize. Po loňském průšvihu se chtějí vrátit zpět mezi elitu.

Znojmo - Hned šest hokejistů z ciziny přivedli znojemští Orli přes léto do svého kádru. Čtyři Kanaďané, jeden Američan a jeden Fin mají pomoci k návratu minimálně do první šestky, která zajišťuje přímý postup do play off.

"Chceme se vrátit tam, kam patříme. Play off je samozřejmostí, ale jako každý jiný rok, tak i letos je naším přáním tu soutěž vyhrát. Nikdo vám před sezonou neřekne, že chce skončit dvanáctý," řekl na tiskové konferenci majitel klubu Pavel Ohera.

Kádr znojemský Orlů Brankáři: Patrik Nechvátal, Tomáš Halász. Obránci: Jan Lattner, Patrick McEachen, Patrik Parkkonen, Adam Sedlák, Jakub Stehlík, Rostislav Šnajnar, Dominik Tejnor, Michal Kruckovyč. Útočníci: David Bartoš, Cameron Braes, Tomáš Guman, Nicolas Hlava, Marek Kalus, Anthony Luciani, Radim Matuš, Allan McPherson, Petr Mrázek, Erik Němec, Patrik Novák, C. J. Stretch, Marek Špaček, Jan Bulín, Vladimír Oščádal, Jan Bulín.

Znojmo chybělo v play off EBEL ligy pouze loni, kdy skončilo po základní části poslední. V roce 2016 to však dotáhlo až do finále, kde nakonec v šestém zápase podlehlo Salzburgu. A právě na tento úspěch by klub, jenž hrál před deseti lety extraligu, navázal.

Velká očekávání jsou od útočníků Anthony Lucianiho i C. J. Stretche, kteří prošli kromě vyšších amerických lig i evropským angažmá. Obranné řady vyztužili Patrik Parkkonen či Patrick McEachen a mezi tyče se po roční odmlce vrátil ex-litvínovský Patrik Nechvátal. Kapitánem se stal znojemský odchovanec David Bartoš.

"Při výběru jsme si zakládali na charakteru hráčů. Tento atribut jsme hodně zvažovali. Samozřejmě jsem využil i své kontakty ze zámoří, které mám," přibližuje hlavní trenér Miroslav Fryčer, jenž odehrál více než 400 utkání v NHL. "Jsem příznivce hry na čtyři útoky a tři obrany. V tuto chvíli je kádr uzavřen, ale necháváme si zadní vrátka. Listopad bývá kritický na zranění apod."

Fryčer přišel do Znojma na konci loňské sezony, kdy se Orli topili na dně tabulky. Do vyřazovacích bojů to tým přes veškerou snahu nedotáhl, avšak vedení bylo s prací Fryčera spokojeno a nabídlo mu prodloužení kontraktu.

"Jsem tu opravdu rád. S majitelem máme nadstandardní vztahy. Čím déle tu zůstanu, tím lépe. Každopádně tu s hokejem skončím, v žádném jiném klubu už působit nebudu," konstatoval autor knihy Můj divoký hokejový život.

Rozpočet okolo 35 milionů

Znojmo bude letos hospodařit s podobným rozpočtem jako minulý rok, tedy s pětatřiceti miliony. "Zhruba 80 % rozpočtu máme zabezpečeno už nyní. Jednáme ale s novými partnery a věřme, že v listopadu by náš dres mohl vypadat trochu jinak," doufá Ohera.

Jediný český tým hrající mezinárodní soutěž by se měl objevit opět i na televizních obrazovkách. Loni vysílaly zápasy Znojma stanice O2 TV Sport a Sport 5. Letos se detaily ještě ladí, ale vedení slibuje 10 až 15 přímých přenosů na jednom či dvou českých kanálech.

Orli zažijí poměrně vlažný začátek soutěže. Vzhledem k rekonstrukci zimního stadionu sehrají první domácí zápas až 28. září. Do té doby na ně čekají pouze dvě venkovní utkání. Dnes míří do Villachu a za deset dní do Grazu. V říjnu pak budou již naplno rozjetou ligu dohánět.

"Program v prvních týdnech nebude pravidelný, budeme hrát jen venku, ale podle mě jakákoliv zmínka o cestování je jen výmluva. Nemůžeme o tom takhle přemýšlet. Mužstvo ví, co ho čeká. Náš cíl je vyhrávat zápasy a s tímhle se musíme prostě vypořádat a ne nad tím dumat," uzavírá Fryčer.