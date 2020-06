Žádné kebaby od cikánů, za pizzu vás nakopnu, běsnil trenér brněnské mládeže

Žádná ukázka z nového komediálního seriálu, ale skutečný proslov trenéra. Český hokej řeší peprný výstup Martina Stloukala, který ve více jak osmiminutové uniklé nahrávce tepe do dorostenců extraligové Techniky Brno.

"Pakoš, kdes byl?" ptá se trenér.

"Neměl mě kdo odvézt," odpovídá hráč.

"Nezájem! Taky pravděpodobně seš tady dneska naposled. Vůbec mě to nezajímá, to jsou vaše problémy. Toto je extraliga dorostu. Nejvyšší soutěž. Jo? Tyhlety pí…iny si řešte v Břeclavi."

Takhle zkraje nahrávky hovoří zkušený Stloukal ke kabině. V minulosti vedl v mezinárodní EBEL áčko Znojma či Klagenfurtu. Jako hlavní kouč působil i ve slovenské Skalici.

Ostrý proslov pochází z konce května. Stloukala naštvalo, že hráčům po koronavirové pauze chyběla kondice.

"To, že jste se dva měsíce flákali, tak to je vrchol!" spustil 49letý trenér. "Kromě třech týmů v extralize mám všude svoje hráče. Neexistuje, aby jeden chyběl nebo si stěžoval na koleno, okostici, vole, nebo já nevím co. Tady je to jak lazaret, a to je vám patnáct let! Vaše tělo ještě vůbec nemůže vědět, co to je nějaká okostice, vole. Nebo že ho bolí achilovka. To je jenom proto, že nejste zvyklí na sobě systematicky pracovat."

Dorostenci Techniky nebyli v minulé sezoně příliš úspěšní. Skončili ve skupině o udržení.

Proto Stloukal na hráče apeloval: "Každej se zatím zamyslete, co vám tady vykládám. Protože už to skončilo, ta sranda. Odteďka začínáme pracovat na tom, abysme v listopadu postoupili do finálovky a já su zvyklej hrát jenom o titul. Se tady nebudu dívat na to, vole, že sem přijede nějakej Tábor, nebo jak se jmenujou, nebo tam v té prdeli za tou Plzní, kde jsme byli. Zapomeňte na to. Se všema se bude vyhrávat."

Místy trenér promlouval k jednotlivým hráčům, pro něž měl málokdy slova chvály: "Vlošťák, další takovej! Ty na led taky nejdeš samozřejmě, to je ti doufám jasný. Ti dám okostici, vole, až ti bude špatně, vole."

"Jestli ten hokej nechcete hrát, nenuťte ty rodiče, aby to platili a neserte mě, abych já tady vydával energii. Nemám na to náladu ani čas. Rychle si odletím zpátky na Floridu. A nebudu se tady s nikým srát," doplnil Stloukal.

V první části nahrávky hráčům zdůrazňoval, co by měli jíst: "Budete si hlídat jídlo, abyste se dostali ke žrádlu minimálně pětkrát denně. Hlavní jídla jsou snídaně, oběd, večeře. Svačiny jsou předtréninkový, tam bude buďto banán, nebo broskvová výživa. Padesát minut před tréninkem, nejpozdějc. Se nebudu dívat tady na to, vole, že nemáte energii a ještě blbě žerete."

"O smaženým žrádle se ani nebudeme bavit," pokračoval kouč. "Nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy, kebaby u těch cikánů smradlavejch, špinavejch; nebo něco takovýho. Nebo pizzu! No to ani náhodou, hošánci! Jestli uvidím pizzu, tak ho nakopnu do prdele, že vylítne před zimák."

V rozhovoru pro iSport.cz Stloukal prohlásil, že si za svými výroky stojí, byť doplnil, že asi u třetiny z nich použil nadsázku.

"Jestli mě vyhodí, ať mě vyhodí. Pokud zůstanu, budu dál dělat svoji práci, jak nejlíp umím," doplnil.