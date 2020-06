Pastrňákův sen: show ve Vegas. Chci vidět, jak to tam dělají, říká česká superhvězda

Počtvrté za sebou ovládl bostonský útočník David Pastrňák anketu Zlatá hokejka a váží si toho, že se nepřetržitým kralováním vyrovnal Jaromíru Jágrovi.

Čtyřikrát v řadě přebíral před Pastrňákem Zlatou hokejku jen Jágr v letech 2005 až 2008. Příští rok by se čerstvý držitel Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL mohl stát rekordmanem.

"Motivace je to velká. V tom, abych se zlepšoval herně, ale i jako člověk. Motivace pro mě znamená hodně. A vnímám, že je to obrovská čest pro mě, že jsem se vyrovnal naší hokejové legendě," řekl Pastrňák po vyhlášení v Síni slávy českého hokeje v pražské Galerii Harfa.

Na útok na rekordních dvanáct Jágrových triumfů nemyslí. "Popravdě tohle v hlavě úplně nemám. Je to individuální cena, moc si jí vážím, ale hraju týmový sport," vysvětlil havířovský rodák.

"Myšlenky a cíle jsou, abych uspěl s mužstvem. Vyhrát mistrovství světa, olympiádu nebo Stanley Cup. To je to hlavní. Takže ano, Zlaté hokejky si moc vážím, ale je to pořád individuální trofej. Nehrajeme tenis nebo golf, kdy je to nejvýš. Pro mě zůstávají týmové," zopakoval.

Pastrňák se podělil se 48 góly o Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL s ruským kanonýrem Alexandrem Ovečkinem. Svá maxima vylepšil v 70 zápasech i s 95 body a se 47 asistencemi.

Jasno o zisku trofeje neměl ještě krátce poté, co vedení soutěže 26. května oficiálně ohlásilo předčasný konec základní části kvůli pandemii koronaviru.

"Ani jsem se to pořádně nedozvěděl… Všichni o tom psali, ale nevnímal jsem to. Do té doby, než to dala NHL na sociální sítě. Když už to bylo oficiální, tak jsem si říkal, že to musí být pravda," smál se Pastrňák.

"Je to velká čest. Je to o to lepší, že si to podělím s Alexandrem Ovečkinem, který vyhrává každý rok. Takže je to čest. Je to za divných okolností, ale kdyby mi to před sezonou řekli, nevěřím tomu. Moc si toho vážím," doplnil.

Nijak nelituje toho, že například v duelu s Pittsburghem dal před prázdnou brankou přednost Bradu Marchandovi, místo aby si vylepšil vlastní gólovou bilanci. "Bylo to v době, kdy Marchand nedal asi dvacet zápasů gól. I když jsme profíci, někdy do té jámy spadneme a je těžké se vylízat. Proto jsem mu to tam dal," vysvětloval.

"Na druhou stranu on mi za pár utkání taky přihrál do prázdné. Kdybych mu to tehdy nenahrál, třeba by neměl takové sebevědomí v dalších zápasech na ty věci, které dělává. Je to výborný hráč. Udělal bych to znovu," prohlásil Pastrňák. Více než nepokořená hranice 50 tref ho mrzí ta stobodová a doufá, že ji jako druhý Čech po Jágrovi v budoucnu překročí.

Trofej by rád převzal na tradiční scéně. "Doufám, že ji dostanu ve Vegas. Tam bych se chtěl po sezoně podívat, když se předávají ocenění. Jak to tam dělají. Pak bych to mohl porovnávat s Českem," řekl Pastrňák.

Řadit by se mohl i mezi kandidáty na Hart Trophy pro neužitečnějšího hráče. Na tu má ovšem jasného favorita. "Je to Leon Draisaitl za to, co předváděl. Říkalo se, že je to i díky McDavidovi, ale když byl zraněný, tak Leon hrát ještě o level výš."

Z dohrávání sezony v létě nadšený není. "Já byl na ledě v Letňanech a nedokážu si to tedy představit… Všichni chceme hrát hokej, ale pauza byla tak dlouhá, že nám to potrvá, než se do toho dostaneme," přemítal nejlepší český hokejista posledních let.

"A bez lidí? Bude to něco jiného. Někde jsem slyšel, že se nebudeme ani moct radovat se spoluhráči po gólu.... Abychom nebyli tak blízko sebe," divil se.

Bere to ale jako realitu. "Prostě je taková doba, spolu to musíme překonat. Doufejme, že to zvládneme, a že hokej bude vypadat dobře. A že od příští sezony to bude normální. Když už se to půjde dohrávat, tak všichni budou chtít vyhrát Stanley Cup. Všechny výhody, o které jsme bojovali, budou vymazány a jede se od nuly. Myslím si, že tam není výhoda, ani nevýhoda," konstatoval útočník Bostonu, vítěze Prezidentovy trofeje pro nejlepší tým základní části NHL.

Se spoluhráči je v kontaktu přes Zoom. "Po měsíci v karanténě Zdenda Chára a Bergy (Patrice Bergeron) přišli s tím, že bychom si mohli přes počítač telefonovat, abychom se i viděli. Když už to nejde osobně. Protože jsme taková malá rodina, spoluhráči nám chybějí. Jsme zvyklí se vídat každý den. Takže je super takhle pokecat, vidět se. Naši špičkoví lídři přišli s výborným nápadem," dodal Pastrňák.