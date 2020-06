Odepsané kluby musely ustoupit. Svazu pomohla s koncem bizarní kauzy souhra okolností

Soudní spory mezi hokejovým svazem a trojicí klubů, které vloni od stolu vyloučil z nejvyšší juniorské soutěže, skončily dohodou. Vedení svazu v nelehké pozici posloužila jako pomocný nástroj pandemie koronaviru a její dopady nejen na hokejové prostředí. Vsetínu, Přerovu a Havířovu nezbylo nic jiného než ustoupit.

"Nechci hodnotit, jestli to je, nebo není ústupek. Zkrátka jsme se tak rozhodli, hlavním důvodem je koronavirová krize kolem nás," tvrdí jednatel Přerova Tomáš Pluháček a drží se formálně v mezích prohlášení, které obě znesvářené strany ve čtvrtek vydaly.

Přinesly v něm zprávu o vzájemné domluvě a zastavení všech soudních a právních sporů. Zástupci všech subjektů se shodli na tom, že musí vynaložit veškeré síly na obnovu hokejové činnosti, a podepsali dohodu o smíru, jež ale vyznívá jednoznačně ve prospěch svazu.

Pro připomenutí, vloni v únoru rozhodl svaz o zeštíhlení nejvyšší juniorské ligy a od stolu, bez jakéhokoliv sportovního základu, rozhodl v rozjeté sezoně o vyloučení pěti klubů. Tři z nich se rozhodly společně bránit: Vsetín, Přerov a Havířov vytáhly do boje.

Nejdříve se jim v právní bitvě nevedlo, ale u Městského soudu v Praze na konci léta uspěly a svaz dostal v rámci předběžného opatření nařízeno, že musí juniorskou soutěž odložit, než padne pravomocné rozhodnutí.

Kličkami dospěl k tomu, že původní Juniorskou ligu akademií pouze přejmenoval na O Pohár DHL a rozjel pohárovou soutěž podle předem připraveného losu. Bez Vsetína, Přerova a Havířova.

Potom vstoupil do hry soudní exekutor a za nerespektování soudního rozhodnutí udělil svazu postupně pokuty v celkové výši přes pět milionů korun. Spor se dále vlekl, trval už déle než rok a svaz odmítal s kluby jednat. Až nečekaná událost v podobě koronavirové krize a zastavení sportu dění v této kauze znovu rozhýbala a hned posléze ji ukončila.

"Než se soudit a řešit nějaké věci, pojďme raději dělat hokej a soustředit se, abychom to zvládli," říká smířlivě Pluháček. "Nemáme z toho ideální pocit, ale ani nejsme úplně zklamaní. Je to racionální rozhodnutí, které vyplynulo po dohodě s právníky," přidává jednatel Vsetína Daniel Tobola.

Priority byly po předčasném ukončení extraligy či zrušení mistrovství světa najednou úplně jiné. Pro některé kluby začaly téměř existenční starosti. "Juniorská kauza se kvůli okolnostem upozadila. Vyřešit se to mělo hned zpočátku, na konci léta nebo v zimě," soudí Tobola.

V prosinci totiž svaz rozhodl o nové koncepci mládežnických soutěží a dlouhodobém plánu na snižování počtu týmů. "My jsme komunikovali na téma, aby nás do nejvyšší soutěže znovu vrátili, ale nebyli jsme vyslyšeni. Už tehdy nám to vzalo naději," vysvětluje šéf Vsetína.

Jeho, stejně jako zástupce Přerova a Havířova, vytáčelo, že s nimi svaz během sezony vůbec nechtěl jednat. Jako by se vůbec nic nedělo, přitom měl soudně pozastavenou juniorskou soutěž, a to v ročníku, kdy se v Ostravě a Třinci pořádal světový šampionát této věkové kategorie.

Před týdnem svaz zveřejnil, že kvůli koronaviru přišel o půl miliardy korun, nicméně ve věci juniorského sporu mu krize pomohla. Vytáhla ho z kaše, kdy vlastně nevěděl, zdali dostane juniorská liga pro příští sezonu od soudu zelenou. Nebo jestli se bude dále hrát pohárová náhražka.

Poškozené kluby si spočítaly, že v tomto období nemají šanci dotáhnout spor v dohledné době do vítězného konce, a musely couvnout. "Při znalosti právníků, kteří vědí, jak rychle se věci u soudu dostanou do pořadí, by byla šance, že se něco rozhodne letos, minimální," uvádí Tobola.

"Z obou stran není vůle soudit se v této těžké době. Více k tomu nemám, takto jsme se dohodli," konstatuje Pluháček. Svaz vyšel jako vítěz, nemusí platit milionové pokuty a ani nebude kompenzovat kluby, které kvůli náhlému vyřazení z juniorské soutěže také přišly o část své finanční podpory nebo o nejlepší hráče.

Místo toho jen slib, že se nic podobného nebude opakovat. "To nechci komentovat, uvidíme," usměje se Pluháček. Právě v Přerově dobře ví, jak takové sliby dopadají. V lednu loňského roku slyšeli, že se nic v soutěžích mládeže měnit nebude. A v únoru byli z juniorky vyřazeni.

"Dosáhli jsme alespoň dílčích úspěchů, mediálně se o tom mluvilo, měli jsme dost příznivců. Žádné kritiky si nevybavuji. Myslím, že jsme také přispěli ke změně přemýšlení na svazu, který přišel v prosinci s novou koncepcí. Snad u toho zůstane," shrnuje Tobola s odkazem na plánované snížení počtu týmů v elitní juniorské lize z dvaceti na čtrnáct během dvou příštích let.

O něco větší radost než ve Vsetíně a v Přerově mohou mít v Havířově, který se mezi nejlepší juniorské celky vrátí. Ovládl základní část druhé nejvyšší ligy dvacítek a svaz ho i bez odehrání zrušeného play-off poslal výše. Podobně jako u dospělých České Budějovice do extraligy. Šikovně tím navíc zmírnil havířovskou nevoli.

"My jsme se chtěli o postup poprat v play-off, ale tohle je logické řešení. Soutěž se zastavila a v základní části byl Havířov lepší," uznává šéf Přerova. "Návrat do nejvyšší soutěže byl hlavní důvod, proč jsme do sporu šli. Nedosáhli jsme na něj, už je to prostě tak," zní ze Vsetína.

Místo právního boje teď na obou adresách řeší a budou i dále řešit, jak zabezpečit chod klubů pro příští sezonu. "Zjišťujeme, jak na tom budeme s partnery, protože skoro každého se krize nějak dotkla," informuje Tobola. "Ale není válka, takže hlavně doufám, že stát povolí, abychom se zase konečně začali chovat normálně," přeje si.

"Už dva měsíce v rámci vedení klubu převážně jednáme s partnery, řešíme i permanentky a vstupenky. Nevíme, jak to s návštěvami bude. Čekáme a dost nás to trápí," uzavírá Pluháček.